【新冠肺炎】本港今日新增12宗確診個案　其中4宗由全民檢測驗出

▲ 本港今日新增12宗確診個案，其中4宗由全民檢測驗出。

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（4日）新增12宗確診個案， 5宗輸入、7宗本地個案，而當中4宗由全民檢測驗出，其中一個案與早前相關。在本地個案中，2宗與早前個案相關，全部屬家庭群組，另有5宗屬源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，5宗不明源頭個案包括一名於九龍圓方360超市做文書工作的職員，詳情即睇：【下一頁】

此外，張竹君指，今日有4宗源頭不明個案是經由全民檢測驗出，包括一名46歲家庭主婦，其丈夫亦屬初步陽性個案。詳情即睇：【下一頁】

將軍澳(寶寧路)普通科門診診所昨日遺失放置於診所外的新冠肺炎深喉唾液樣本收集箱，詳情即睇：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙