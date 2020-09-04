民主派去留民調搬龍門　留任立法會1年機會大增

▲ 民主黨委託民研進行的民調將於本月21日進行。（資料圖片）

立法會延任1年，大多數民主派都傾向留任，但受到「抗爭派」施壓要求辭職，結果有15名議員選擇捆綁，委託香港民意研究所進行民調，以決定未來去留。值得留意的是，他們大幅提高離任門檻，即是半數或以上屬於自己選民的受訪者，贊成他們離開議會，他們才不會留任。

最初，香港民研早建議，採用兩個門檻定去留，即是︰一、全港市民過半數；二、民主派議員支持者三分二。可是，上月底民研的類似民調，卻顯示高達54%受訪者同意民主派議員離任，當中，有58%非民主派支持者持此意見，而民主派支持者只佔50%。可見，如果最終的採樣和問題設定，繼續依照民研原先的方式，那麼15名議員鐵定被「抗爭派」朱凱廸捆綁到立法會大樓外了。

難怪，民主黨主席胡志偉今日會見記者時表示，民主派經商討後，認為沒有理由讓建制派支持者左右民調，所以未能跟從民研的建議。

有政界中人坦言，胡志偉只將話說了一半，因為有理由相信，同意民主派不延任的所謂「民主派」支持者，其實不少是「抗爭派」的粉絲。這批支持者深信，杯葛沒有民意認受的議會才是唯一出路。然而，這批人只被簡單歸類為廣義的民主派，相信如果將獨立分類，恐怕支持民主派不延任的比率，隨時高過建制派支持者。

因此，今次民主派去留民調，不單要將建制派和「抗爭派」的支持者剔走，甚至表明受訪者是民主黨、公民黨、毛孟靜及張超雄的支持者，其意向才被獨立計算入各自的民意結果，否則接受捆綁的15名民主派議員，便很容易踏出紅線，一不小心便需要不情不願地宣布不延任，等如站在中間被兩邊夾死。

有政界中人指，立法會分區直選，向來採用比例代表制，就算廣義上同屬一個政治光譜，但背後代表的選民就不盡相同，說白了就是政客每做一個決定，都只會考慮自己支持者的意向。例如，2014年普選方案，在獲得過半受訪者支持下，全體民主派還是否決了，原因是自己的支持者當中，有較大反對聲音。

同樣道理，「抗爭派」要求攬炒，民主派有奉陪的理由嗎？

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