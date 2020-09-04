【新冠肺炎】25名確診病人康復出院　26人情況危殆

▲ 庾慧玲公布醫管局最新情況，過去24小時有25名確診病人出院。（陳國峰攝）

醫院管理局總行政經理庾慧玲公布醫管局最新情況，指截至今早9時，過去24小時沒有病人離世，共有25名確診病人出院，至今共有4,456名確診或疑似病人康復出院。

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目前公立醫院已啟用1,209張負壓病床，使用率為43.8%；677間負壓病房，使用率為56.9%。現時共有261名確診病人分別於20間公立醫院及社區治療設施留醫，其中26人情況危殆，14人情況嚴重，其餘221人情況穩定。

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她又公布醫管局最新防護裝備的數字，外科口罩4,100萬個，較上星期多200萬個；外科呼吸器360萬件，較上周多20萬件；保護衣550萬件，較上周多10萬件：面罩1,100萬個，與上周相約；目前庫存量可使用約5個月。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙