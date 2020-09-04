【隱形殺手】9個月大BB誤食「水晶寶寶」　嘔黃綠色液體腸阻塞肚脹如皮球

▲ 台灣一名9個月大BB因誤食「水晶寶寶」造成腸阻塞，肚子脹大如皮球。

五顏六色、晶瑩剔透的「水晶寶寶」遇水會脹大，在小朋友之間紅極一時的玩具之一。不少人用作裝飾家居的盆栽，但顏色鮮艷的吸水珠竟暗藏危機。一名台灣醫生於社交媒體分享一宗兒童病例，指一名9個月大BB誤食「水晶寶寶」，導致不停嘔吐，肚子脹得如皮球般大，甚至出現脫水的情況。

台灣兒科醫生吳昌騰於個人社交網站發帖分享，有兩孩媽媽發現家中9個月大的BB不停哭鬧及嘔吐，於是帶BB到附近的醫院求醫，醫生診症後指從嘔吐物看，疑似有東西在BB的胃中。後來，BB一直嘔出黃綠色液體，肚子脹大如皮球，更出現脫水的病徵，情況非常不樂觀，在醫生建議下，BB轉到吳昌騰醫生所工作的醫院下求醫。

BB腹部脹大如皮球

吳醫生表示，9個月大的BB來到急症室後，他與其他醫護人員立刻安排孩子照腹部X光檢查，發現其腹部脹大，腸子有明顯的阻塞現象。於是，吳醫生馬上對症下藥，給予孩子生理鹽水、禁食、胃腸減壓等治療。

「水晶寶寶」造成腸阻塞

在治療的過程中，吳醫生詢問媽媽有關孩子的病史，媽媽提及大仔最近買了一包「水晶寶寶」，懷疑BB偷食了一顆。吳醫生聽見後恍然大悟，原來孩子因為誤食「水晶寶寶」造成腸阻塞。過了幾天，BB肚中所養的水晶寶寶隨著糞便排出身體，身體的病徵也隨之緩解。

「水晶寶寶」遇水即迅速脹大

吳醫生表示，「水晶寶寶」五顏六色，外形像糖果，一旦遇上更會迅速脹大為晶瑩剔透的水晶球，不少小朋友一看就會愛上，但「水晶寶寶」的吸水性特別強，吸水後會膨脹好幾倍，特別在水溫高的狀況下，吸收力會更好，暗藏不少危險。

嬰幼兒的小腸很細，「水晶寶寶」經吸水脹大後，極容易卡在小腸，造成腸阻塞，如果嚴重，有時必須靠手術才能取出來。

他提醒家長要小心處理及妥善存放「水晶寶寶」，「隱形殺手無處不在。」

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責任編輯：梁節儀