【新冠肺炎】旺角維景酒店同層再多一人染疫　防護中心正追蹤退房住客

▲ （林宇翔攝）

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（4日）新增12宗確診個案，其中5宗屬輸入個案。在7宗本地個案中，2宗與家庭聚會有關。

【新冠肺炎】本港今日新增12宗確診個案 其中4宗由全民檢測驗出

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，旺角維景酒店早前同層有2宗確診個案，當局向同層住戶及工作人員派樣本樽後，發現再多一宗確診個案，為早前一名已離世確診者的家人。另有一宗初步確診個案，是患者毗鄰酒店房的住戶，二人互不相識。

張指，由於其他住戶有機會受感染，該層客人將會送往檢疫中心，整幢酒店住客亦需作檢測。另當局亦正追蹤退房住客。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩