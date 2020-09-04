【新冠肺炎】屯門醫院確診孕婦已剖腹生產　嬰兒出世後對病毒呈陰性

▲ 醫管局指出該名孕婦已剖腹生產。（陳國峰攝）

屯門醫院一名懷孕39周的31歲孕婦早前確診感染新型冠狀病毒，醫管局總行政經理庾慧玲今日（4日）指出孕婦日前已剖腹生產，嬰兒出世後對病毒呈陰性反應。

【新冠肺炎】阿伯偷走普通科門診深喉唾液樣本收集箱 醫管局調查指用作「擋雨」

該名孕婦8月29日在急症室求診時報稱在家量度體溫時發燒，惟院方為她量度體溫時沒發燒，孕婦獲安排入住內科病房而非隔離病房，院方表示當時情況不理想，現已檢討相關流程，並對10名因與該孕婦同病格而須檢疫的人致歉。

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（4日）新增12宗確診個案， 5宗輸入、7宗本地個案，而當中4宗由全民檢測驗出，其中一個案與早前相關。在本地個案中，2宗與早前個案相關，全部屬家庭群組，另有5宗屬源頭不明，詳情即看：【下一頁】

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋