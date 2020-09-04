【恐怖垃圾屋】7旬伯伯走不出喪母陰霾25年　變儲物狂囤積24噸垃圾與鼠蟲同眠　

▲ 英國一名7旬伯伯自媽媽在25年前離世，開始執垃圾囤積家中。

面對親人離世的傷痛難以言喻，若果未能釋懷，有機會困在陰霾影響日常生活。英國一名7旬伯伯自媽媽25年前離世，開始獨居生活，更開始執垃圾囤積家中。近日有英國電視台訪問該老翁時，協助他清理家中的大量垃圾，發現多達24噸雜物，而有關房屋清理後賣出，讓老人走出陰霾，重新過新生活。

英國第五台（Channel Five）近日播放新一季節目《囤積者》（Hoarders ），在8月下旬的一集，追訪了英國默西塞德郡一名72歲老翁Paul，其母親25年前去世，從此開始收集垃圾，家中變得非常混亂，每個房間及角落都堆滿了雜物，有垃圾山堆至跟成人一樣高，快要頂上天花板，家中更出現老鼠乾屍，難以想像Paul與老鼠垃圾同眠生活的情況。

▲ 72歲老翁Paul在母親25年前去世起，開始收集垃圾囤積在家。（圖片：Hoarders 影片截圖）

走不出喪母陰霾

Paul的囤積癖令親友疏遠他，變得愈來愈孤僻，幸好好友Simon出手相助，邀請他同住，並勸他接受心理治療。Paul有感精神和身體壓力一直受困擾，在約4年前更無法使用廚房及浴室，被迫在外吃飯和洗澡，早前決心清理房子並賣掉。

這是我過去25年的生活，被一種荒謬的痴迷籠罩著。

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5人小組花8天執拾

有多位人士協助Paul清理垃圾，包括清理專家George。在節目中，他困難地打開Paul的家門，以評估清理房屋所需的工作量，最後花了8天，出動5人小組才可清理Paul的家。團隊穿上防護衣服並戴上口罩，以防接觸到老鼠及蟲子等。家中到處都是蟲糞，傳出臭味，清理工作困難。最終垃圾裝滿了8個大貨櫃斗，扔掉了約24噸的垃圾。

Paul一度不捨得部分垃圾，指出幾本書和物品很珍貴，並翻找團隊扔掉前收集的每個袋子，像未能斷捨離。

賣掉大屋退休重新生活

大屋位於中產階級郊區，適合家庭度假，距離海灘僅數分鐘路程，是Paul的母親35年前在丈夫去世後，以2.3萬英鎊（約24萬港元）買入，媽媽在世時，大屋一直保持整潔。房地產經紀原先估計大屋價值14.5萬英鎊（近150萬港元），由於屋子很多地方破爛不堪，地板因囤放的雜物太重而凹陷，最後以較低價成交。Paul表示：

最後預計房子可以14.1萬英鎊（約近145萬港元）賣出，打算用這筆錢享受退休生活。

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責任編輯：王明芳