【藝術展覽】曾獲奈良美智激讚本地藝術家楊學德辦個展　藉油畫緬懷老香港寄語港人堅守價值

▲ 本地藝術家楊學德以「好像在那裏見過你」為主題於海港城‧美術館舉行展覽，以幽默戲謔重現他對昔日香港的感情。

香港，已成為了既熟悉又陌生的代名詞，昨日歷歷在目的景況，今天竟遙遠得觸不可及。本地藝術家楊學德，正以「好像在那裏見過你」為主題於海港城‧美術館舉行展覽，以幽默戲謔重現他對昔日香港的感情，令人感慨之餘亦會心微笑。

是次展覽將會分兩期展出楊學德的最新畫作，作品包括超過40幅帆布本及數十幅紙本水彩作品，展覽由即日起至9月27日舉行。

楊學德於2002年出版首本個人漫畫集「錦繡藍田」而備受注目，開始每星期創作漫畫專欄「標童話集」。近年他嘗試創作大型畫作，作品在台北、日本、英國、意大利、瑞士、法國等地展出。其作品風格幽默而超現實，於2013年獲著名藝術家奈良美智邀請，與澳洲藝術家Mel Stringer一同於京都Foil畫廊展出作品。

嚮往平凡知足生活

生於1970年的楊學德，自小在香港成長。展覽中的畫作，楊學德描繪了昔日香港的生活，經常出現尖沙咀鐘樓、渡海小輪、屋邨、熱狗巴士等老香港的標誌，而這些過去熟悉又美好的事物，在今天似乎已經歲月洗禮換了一番景象，令人緬懷的事物正日漸消逝。

80年代經濟起飛後，香港一直被譽為國際金融中心。但在楊學德的心目中，香港不過是平凡而知足的地方：「香港是一個好複雜、各種矛盾對碰的場所，我寧願香港是簡單的小城巿，而非充斥貪婪慾望的國際金融中心。」這種平凡而知足的安居樂業生活，也不過就如在屋邨中等待巴士，在遊樂場中蘯着韆鞦、攀着爬架，是香港人的集體回憶。

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童趣現象突顯荒謬

理所當然，對過去的緬懷亦對現況帶着一定的判批性質，不過這種批判並非狠狠一刀，而是在畫作中轉化成超脫現實而又充滿童趣的意象，令人會心微笑之餘亦帶感觸。在《我倆的城堡》中，七彩山丘上有着小小的攀爬架，他描繪了童年時在屋邨攀爬架上的回憶，幻想處身童話城堡的快樂。

「小時候的公園設施，雖然會令人受傷，但都是令小朋友學會面對危險、避免受傷的考驗。現在的公園設備設計上反而因為太過周到和安全，而令小朋友欠缺冒險機會。我不肯定這是否比較好，但我仍懷念會令我跌損弄傷的攀架，享受爬上最高處的快樂。」

▲ 在楊學德的心目中，香港不過是平凡而知足的地方。（相片：海港城‧美術館提供）

光怪陸離的，還有在《氹氹轉》中，飄浮於海上的不是渡海小輪，而是旋轉木馬。他解釋：「這座旋轉木馬暗喻了香港，外表華麗又充滿娛樂性，但終究是被困着而無法去到其他地方，要在世人面前『做Show』，而人人都知道是怎樣的一回事，這更顯得荒謬和愚昧。」在《倒車》中上下倒轉、懸掛半空的電車，暗喻着這個顛倒的世界，搖搖欲墜，但又彷似一切如舊，照常生活。

畫作用色鮮艷，卻予人淡淡然的滄涼之感。「現實與幻想、童年與現在的對立，就產生出那種表面鮮艶但內裏滄桑的矛盾。」

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寄語港人堅守價值

2006年，香港政府清拆具有歷史價值的舊中環天星碼頭，令不少港人黯然神傷，楊學德也是其一。在《古渡口》中，這種拒絕遺忘的情意結化成魔幻的存在：鯨魚小輪。「我想像人死後仍會有afterlife，那麼地方呢？會不會仍存在於某一個時空，並化為虛幻的元素？」《長相廝守》中「安息」於森林的屋邨，是他小時候居住的地方，正等待着他的重臨。

鮮紅色的油畫《醒未》十分搶眼，被染紅的尖沙咀，月亮缺了一角，半枯萎的樹，只剩下畫中人對影成三人。原來，當中有他對香港人的寄語和願望：「好多香港人沉睡多年，經歷不同震蕩，漸次改變思想，原來對世界、對香港的認知均被顛覆，清醒面對真相、現實，可能很痛苦，但若是命運安排，也應面對。 希望香港人毋忘自身歷史、過去，堅守自己相信的價值觀，不受利益支配誘惑，積極面對未來挑戰。」

「好像在那裏見過你」楊學德作品展

日期：即日起至9月27日（11am - 8pm）

地點：海港城‧美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

查詢︰2118 8008

記者：陸明敏