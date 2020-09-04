警方再呈閉路電視片段 顯示陳彥霖曾於知專往天台方向行

▲ 少女陳彥霖死因研訊續，警員李豪傑再被重召出庭，進一步呈上有關閉路電視片段。(資料圖片)

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月浮屍海面，死因研訊今（4日）續。警方呈上進一步索取的閉路電視片段，顯示死者失蹤當日傍晚曾於調景嶺知專學院內徘徊，期間一度沒有穿鞋，並行往天台方向，而天台門是上鎖的。研訊下周一（7日）續。

死因研訊主任今天第三度重召警員李豪傑作供，李供稱，警方早前應法庭要求，向死者生前就讀的調景嶺知專設計學院進一步閉路電視片段，而警方昨天收到知專提供的20隻光碟，並將拍到死者身影的片段儲存到記憶棒。

死因研訊主任於庭上播放片段，顯示死者由李惠利大樓8樓的樓梯間走向7樓，死因研訊主任指死者當時手持電話及1份小冊子，頸上掛有疑似卡片套的帶子，死者當時亦有穿鞋。

片段顯示死者到6樓樓梯間時，疑似放下手上物品，其後又拾起，期間又打開小冊子疑似閱讀，其後行往4樓，惟閉路電視再次拍攝到死者時，已是2樓樓梯間。李供稱，知專學院未能提供3樓樓梯間的片段，可能是技術原因或知專學院未有找到。

片段續顯示，死者在李惠利大樓2樓行向露天平台位置，當時死者仍手持物品，並行向知專學院A座大樓方向，而其後A座大樓2樓的閉路電視再次拍攝到死者身影，當時鏡頭顯示時間為傍晚6時許。死因研訊主任指，看不到死者此時有手持物品。

庭上再播放另一片段，顯示死者約半小時後，出現在C座大樓10樓，而死者當時雖沒有手持物品，卻仍有穿鞋，惟死者其後走向11樓，不足1分鐘後折返，再次出現在10樓電梯大堂，當時死者已沒有穿鞋。

片段又顯示，死者其後又經另一條樓梯行向11樓，並疑似推門，但其後折返。李供稱，11樓為天台，平時均會鎖上門。死因研訊主任續指，看見片段中死者嘗試推開門。

陪審團問及李，警方有否尋獲死者的鞋子。李供稱，警方早前已在知專學院9樓至11樓進行搜索，但沒有尋獲，知專學院亦沒有任何消息。研訊下周一（7日）續。

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記者：王仁昌

