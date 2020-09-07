【追夢創業】80後女生專收爛帳自覺沒前景　發掘潛能考取和菓子導師資格開班授徒

▲ 80後的Adele是一個典型的鄰家女生，外表斯文，語調溫柔淡定，誰想到她在成為和菓子達人之前，竟然在「收數」行業打滾10年。

不少香港人都熱愛日本文化，Adele的情意結則源於小時候所收到的日式和菓子手信，五顏六色加上不同的造型，令她深深備受吸引。原為債務重組顧問，3年前決定離開「收數」行業，一口氣考取多個和菓子導師資格，並開設專門教授和菓子製作的工作室，在香港傳承日本文化。

▲ 和菓子多以粉色為主，可創出不同的造型。（受訪者提供）

80後的Adele是一個典型的鄰家女生，外表斯文，語調溫柔淡定，誰想到她在成為和菓子達人之前，竟然在「收數」行業打滾10年。正統來說，她的身份是債務重組顧問，其中一項工作是提醒欠債人還款，但經常遭到惡言相向，而且Adele有感此行業快將式微，於是萌起轉行的念頭。她開始上不同的興趣班學習不同的手藝，發掘自己的潛能，然後接觸到和菓子製作後，發現自己不能自拔，她說︰

我小時候有家人在日本工作，他每次回來所帶的手信永遠都是一盒盒包裝得很漂亮的甜品，我當時想這些包裝精美的甜品到底是甚麼呢？長大後才知道這些叫和菓子，所以我就開始對和菓子有濃厚興趣。

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不過，早幾年和菓子在香港其實還不太普及，Adele找不到專門教授和菓子製作的地方，於是決定到外地學藝，可惜因為語言問題，她放棄了到日本進修，最終選擇了台灣，她會找台灣老師或當地的日本老師授課，最高峰一年飛台灣6次上課，最終考取了4個日本JSA烘焙協會的多個導師專業資格。她說︰

當時香港除了沒有專門教授和菓子製作的學校，就連有關書籍都極少，所以我每次飛台灣，都會四出找有關書本然後買回來看書自學。

其實和菓子的起源是怎樣？製作是又有沒有特定規格？Adele解釋︰

和菓子是很久以前在日本作祭祀之用，但後來因為和菓子的外型變化得很精美猶如一件藝術品，久而久之日本人就作為招呼客人的茶點，會配以綠茶一同享用，所以和菓子在日本是一種很流行的甜品。 和菓子其實可細分很多類型，它有乾菓子、烤菓子、水菓子、練切菓子等。」她表示和菓子並沒有特定規格，假設是練切和菓子，它主要的材料就是豆沙，因為練切和菓子較著重花款造型，其他材料是不能做到那些變化︰「和菓子最吸引我的地方就是它的外形變化，它有很多不同造型，亦有很多柔和的顏色，很漂亮。

學成之後，Adele利用有限的資金，開設了Adele's abdc和菓子工作坊，是香港少有專門教授和菓子製作的地方，她說︰

我最初花了數萬元，租了一個小小的單位作為教室，成本主要是裝修及購買工具。製作和菓子主要用到三角棒、丸棒、模具及剪菊刀等，剪菊刀由數百元至千多元不等。模具亦跟製作曲奇用的不同，曲奇用的十元八塊就可以買到，但和菓子用的模具細很多，因此要數十元至數百元一個，而且香港沒有售，全部都要從外地訂回來。

▲ Adele表示製作和菓子一定要有耐性和專注力，還要夠溫柔。（黃建輝攝）

隨著學生愈來愈多，Adele一年前細舖搬大舖，現址數百呎的單位地方相當充裕，興趣班每人每堂約$800，兩日證書課程則每人約$12,000。最高峰時期Adele一星期6日都要開班，每日3堂，因此收入相當不錯。

Adele表示，做和菓子最難的步驟是首要的第一步，因為要先處理好材料，例如做練切和菓子，如果豆蓉做得太濕的話，就沒辦法放上手搓出造型；太乾的話又會裂，無法進行之後的步驟，所以注意材料的乾濕度很重要。至於成功的關鍵，她這樣說︰

做和菓子要做得好最緊要的關鍵是要有耐性和專注力，有如做一件手工藝品，所以你一定要很溫柔去做，是急不來的，這樣才能成功。雖然作品可能要花數小時去完成，但我覺得能夠做出漂亮的和菓子很有成功感和滿足感。

她表示最喜歡及最具挑戰性是剪菊作品，一朵小的剪菊約50克，有8層至10層、超過100塊花瓣，要做得像真有相當難度。

練切和菓子製作過程︰

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記者︰Maria