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【開心速遞】「大小姐」林淑敏貼《愛回家》花絮照 杜大偉+何綺雲惹禍齊受罰【有片】

娛樂 17:36 2020/09/04

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

林淑敏貼出與何綺雲和杜大偉拍攝《開心速遞》的花絮照。

TVB劇《愛．回家之開心速遞》每晚向觀眾大放笑彈，大小姐（林淑敏飾）率先貼出與Mia（何綺雲飾）和Peter（杜大偉飾）的花絮照，向觀眾大賣關子。

「大小姐」林淑敏於社交平台貼出數張劇集花絮照，狀甚搞笑。

【開心速遞】「Ma姐」何綺雲當貓義工受傷仍不言棄　視貓咪為朋友：了解流浪貓是種緣分

「大小姐」林淑敏貼出花絮照。（林淑敏FB圖片）

林淑敏寫道：

你睇吓你笑容幾真摯？！係由內到外嘅心涼👽🤟🏻  #愛回家之開心速遞 #兩個高層做保安 #mía #peter #linda #terpe

【開心速遞】何綺雲為入行與父母決裂10年　流浪貓令「Ma姐」真正愛回家

杜大偉和林淑敏的「造型」甚搶鏡。（林淑敏FB圖片）

今晚（9月4日）播出的第988集《開心速遞》劇情講述Mia、Peter互相指罵的影片在網上持續瘋傳，二人仇視對方。Mia及後向Peter報復，故意讓他滑倒，詎料惹下大禍。

Mia、Peter被內部處分，晚上要兼任保安部的工作，為時兩個星期。

Mia、Peter接受保安部的訓練，互相埋怨……近日有狂徒在接龍寫字樓、新威龍廣場噴漆留字中傷力蓮，Mia、Peter發現狂徒蹤影，但因互不合作而讓他逃脫。

二人為了盡快離開保安部，決意合作捉人……

撰文 : TOPick柴犬出動

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