【開心速遞】「大小姐」林淑敏貼《愛回家》花絮照 杜大偉+何綺雲惹禍齊受罰【有片】

▲ 林淑敏貼出與何綺雲和杜大偉拍攝《開心速遞》的花絮照。

TVB劇《愛．回家之開心速遞》每晚向觀眾大放笑彈，大小姐（林淑敏飾）率先貼出與Mia（何綺雲飾）和Peter（杜大偉飾）的花絮照，向觀眾大賣關子。

「大小姐」林淑敏於社交平台貼出數張劇集花絮照，狀甚搞笑。

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▲ 「大小姐」林淑敏貼出花絮照。（林淑敏FB圖片）

林淑敏寫道：

你睇吓你笑容幾真摯？！係由內到外嘅心涼👽🤟🏻 #愛回家之開心速遞 #兩個高層做保安 #mía #peter #linda #terpe

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▲ 杜大偉和林淑敏的「造型」甚搶鏡。（林淑敏FB圖片）

今晚（9月4日）播出的第988集《開心速遞》劇情講述Mia、Peter互相指罵的影片在網上持續瘋傳，二人仇視對方。Mia及後向Peter報復，故意讓他滑倒，詎料惹下大禍。

Mia、Peter被內部處分，晚上要兼任保安部的工作，為時兩個星期。

Mia、Peter接受保安部的訓練，互相埋怨……近日有狂徒在接龍寫字樓、新威龍廣場噴漆留字中傷力蓮，Mia、Peter發現狂徒蹤影，但因互不合作而讓他逃脫。

二人為了盡快離開保安部，決意合作捉人……