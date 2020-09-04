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【新手爸媽】雨僑羅力威愛女將滿月　雨僑初為人母感慨：帶孩子不容易

娛樂 17:51 2020/09/04

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

雨僑分享初為人母的感受。（Instagram圖片）

歌手雨僑與老公羅力威，於上月8日誕下女兒Harper。現時女兒即將滿月，初為人母的雨僑不時在社交平台上分享女兒的可愛照片，今日她亦感嘆道：「帶孩子真的不容易，我們從未試過這麼累。」

雨僑在Instagram哂出全家福，手抱初生女兒的她一臉幸福。她指：「帶孩子真的不容易，我們從未試過這麼累，但同時也感受到難以言喻的喜樂，疲累和快樂同時去到極點的情緒好極端。」

雨僑指帶孩子不容易。（Instagram圖片）

她亦搞笑地指羅力威本來有外套拍照，但最終卻要報銷了，網民就紛紛猜想是女兒不憤嘔奶或噴屎等。

雨僑日前亦分享成為新手媽媽這個月的經歷及感受：「現在看初生的你彷彿又過了很久，坐月期間專心照料你，心無旁騖，非常滿足。一直以來我是個每件事都要在計劃內發生的人，可是生小孩，應該說從懷孕起，就得接受生命的主宰不是你。

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雨僑覺得生小孩是一件很可怕的事。（Instagram圖片）

我覺得生小孩是一件很可怕的事，從順産到最後改為開刀在一日內決定，最初充滿不安，後來覺得還不錯，因為一切的運動和課堂，隨著第三波疫情到來根本不能進行，還不如安心休息，這是其中一次深刻的『隨遇而安』。」

雨僑與羅力威的女兒在8月8號早上8點開刀生，重約6磅，是健康的寶寶，而且在「3條8」出生，別有意義。

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雨僑與羅力威的女兒於上月出生。（Instagram圖片）

羅力威與雨僑於2018年結婚，婚前拍拖8年，深入了解後才決定一起生活。

唱作人的羅力威曾表示，過去兩年工作偶有不順利，甚至沒有太多收入時，幸得太太給他鼓勵，也把家裏照顧得很好，令他很感激遇到賢妻。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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