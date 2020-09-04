【新冠肺炎】家庭遊樂中心停業3個月　業界稱月蝕6000萬面臨倒閉

▲ 政府今日（4日）再度放寬社交距離措施，部分處所可有限度重開，惟家庭遊樂中心的牌照為公眾娛樂場所，不屬於可放寬的處所故未能復業。(家庭遊樂中心提供)

政府今日（4日）再度放寬社交距離措施，部分處所可有限度重開，惟家庭遊樂中心的牌照為公眾娛樂場所，不屬於可放寬的處所故未能復業。業界表示，第三波疫情令他們生意大受影響，面臨結業的危機，促請政府容許即時復業，以及發放第二輪停業期間的補貼。

立法會議員（批發及零售界）邵家輝表示，家庭遊樂中心為14類停業處所之一，同樣已遭兩度停業，至今合共停業93天，逾3個月『零收入』的慘況。政府首階段已放寬讓風險較為可控的室內靜態場所復業，例如健身中心今日已在有條件下復業，其性質與家庭遊樂中心類同，客人到健身中心會觸摸不同健身器材，而家庭遊樂中心則觸摸不同娛樂設施，故此應與健身中心看齊而盡快鬆綁，予以復業

香港家庭遊樂中心商會執行委員鄧國倫表示，遊樂中心不屬於人群聚集地方，是低風險場所，加上提供服務期間，顧客不用脫下口罩、不用與其他顧客及員工緊密接觸。他又指，業界已自行訂立及實行八項防疫衛生措施，包括在顧客進場前提供消毒酒精及手套，離開後立即消毒遊戲機，亦會關閉波波池、所有娛樂設施保持1.5米距離及設隔板、限制顧客人數不超過可容納人數的50%，及只容許會員、親友入場等。

他指，業界已超過3個月「零收入」，但仍要承受龐大營運開支，由於經營場所面積較大，平均有5000至3萬多呎，僱用3000多名員工，相信整個業界每月虧蝕6000萬以上，欠租情況亦非常普遍。他期望能盡快復業，並促請政府參考早前的公眾娛樂場所牌照持牌人資助計劃，盡快提供第二輪停業期間的補貼。

香港家庭遊樂中心商會早前於業內進行調查，絕大部分業界均表示由於行業需要，一般舖位面積約5,000多呎，以此為例，每個月計算猶如天價的租金及其他支出，每間舖需蝕60多萬元，而整個業界每月需虧蝕6,000萬元以上。而大部份業界表示，若政府未能於近期容許復業，將會迫於無奈下結業。

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記者：洪芷晴