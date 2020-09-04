【新冠肺炎】民主黨︰62.4%受訪者稱未能受惠防疫基金　倡設失業援助金每月補貼9千元

▲ 民主黨主席胡志偉認為，政府津貼計劃及防疫抗疫基金，未能支援到大量受疫情影響減少收入、停職留薪或開工不足市民 。（尹櫻霖攝）

民主黨觀塘及黃大仙黨團於8月24日至30日期間，以網上問卷調查訪問1,024名市民，當中84%受訪者居於九龍東。結果發現，有62.4%受訪市民表示，未能受惠於防疫抗疫基金，36.8%受訪者稱正處於失業狀態，當中51.9%已失業6個月以上。

民主黨質疑，政府的保就業計劃將資助發放給僱主，卻有僱主繼續要求員工放無薪假，甚至解僱薪酬較高員工，以較低薪酬招聘同一職位，變成「只保僱主，不保僱員」，建議政府立刻檢討申請準則，將資源直接發放予市民。

對於調查顯示，95.8%受訪者沒有申請綜援，當中有近六成半人是不符合申領綜援資格，並有3成人指不接受領綜援。觀塘區議員葉梓傑分析，反映社會對申請綜援有負面觀感，認為政府即使放寬申請資格亦未能解決生計，建議政府設立失業援助金。他又透露，曾收到失業多時的市民反映，因有家庭成員就業，即使自己收入大幅下跌，亦未能符合資格申請。

觀塘區議會副主席莫建成說，調查指近4成半受訪市民表示不符現有的「在職家庭津貼計劃」的申請資格，約3成半人更不知道有此計劃，有逾9成受訪者認為政府需要設立就業不足補助金。

民主黨主席胡志偉就認為，政府津貼計劃及防疫抗疫基金，未能支援到大量受疫情影響減少收入、停職留薪或開工不足市民，甚至出現資源被濫用情況。他們建議，政府推行第三輪防疫基金時，應再次全民發放一萬元，以及設立每月發放9千元的「失業援助金」，為期半年。

他們又提出，設立「就業不足補助金」，支援因疫情導致收入少於每月9千元的市民，如該人現收入下跌至僅5千元，政府則需每月提供4千元補助；而原本收入少於9千元人士，則補貼至疫情前的入息金額。

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記者︰尹櫻霖