【超抵價鮑魚】網民$160買51隻新鮮鮑魚　海鮮專家拆解鮑魚平價原因

▲ 網民$160買51隻新鮮鮑魚，海鮮專家拆解鮑魚低價原因。

許多港人都喜愛吃鮑魚，近日有不少網民分享買到平價鮑魚，當中有網民指自己$160價錢就買到51隻鮑魚，形容「抵到爛」。香港海鮮聯合總會主席李彩華估計，海鮮檔因一個原因而平價出售鮑魚。

有網民在Facebook群組「今晚煮咩海鲜？」發文，指上星期日（6日）在粉嶺一個屋村街市，以$160超抵價買了51隻新鮮鮑魚，當中只有2隻是死的。另有網民分享花$100就買到20隻鮑魚。

有網民留言發問，為何近日鮑魚價格如此低，有人回答指，因為酒樓受疫情影響，「之前酒樓無晚餐做，應該好多海鮮都平，佢地話無的交去酒樓喎」。

鮑魚「翻肚」代表不新鮮

到底為甚麼這些鮑魚，到底是否新鮮？TOPick向香港海鮮聯合總會主席李彩華查詢，他回覆指，從網民分享的照片可見，這些鮑魚「肚向天」，代表不太新鮮，屬於次一等的鮑魚，所以價格較低。

靚鮑魚不會「翻肚」，而是一隻痴住一隻，是「殼向天」，假如像圖中的鮑魚般「肉向天」，則代表就快死，甚至有些已經死掉。

李彩華續指，這些低價的鮑魚全部都在內地養殖，屬於大連苗種的鮑魚，產量供應一向相當充裕。不過由於新冠疫情已經持續大半年，出口受影響，導致大量囤積。而早前出口開始放寬，不少供應商都紛紛低價出貨。加上疫情影響香港酒樓的銷路，都與鮑魚價格下降有關。

酒店主廚教正確清洗鮑魚

香港沙田凱悅酒店中菜廳沙田18主廚何振雄師傅早前接受TOPick訪問時，教大家容易又簡單的清洗鮑魚，最重要的是用牙刷擦生鮑魚令肉質變韌，點擊下圖查看步驟：

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責任編輯：沈佩珊