【開學安排】教育局更新復課指引　當學校有人確診須暫停面授課堂14天

▲ 教育局就學校恢復面授課堂發出指引。

新學年開始，受疫情影響暫時採用網上課堂。教育局在8月31日宣布，中小學及幼稚園分兩階段恢復面授課堂，首階段由9月23日（星期三）起，中一、中五至中六、小一、小五至小六及幼稚園高班可恢復面授課堂；而第二階段為9月29日起，中二至四、小二至四及幼稚園幼兒和低班恢復面授課堂。

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教育局就學校恢復面授課堂發出指引，當有教職員或學生確診或初步確診，衞生防護中心會主動聯絡學校，一般會建議暫停校內面授課及活動14天，亦會按需要為全校學生及學校人員作病毒測試，如有教職員或學生確診或初步確診，但衞生防護中心尚未通知校方如何處理時，教育局建議學校暫停面授課一至兩天，並轉為網上學習，以消毒清潔校園。

如在上課時間內接獲有人確診，學校可先為與確診者有密切接觸的教職員或學生安排隔離，並為有關課室進行清潔消毒，在安全情況下及通知家長後，安排學生放學。

指引又列明，中小學及幼稚園在恢復面授課堂後只是半日上課，學校不應在課堂以外的另一個半天，安排全校學習或其他活動，避免大量學生一整天在學校活動；在中小學的課堂，教師要以單向方式授課，學生書桌須放置為單行，幼稚園亦要安排兒童平排坐、面向同一方向。

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教育局局長楊潤雄上月31日宣布，中小學及幼稚園分兩階段恢復面授課堂，詳情即睇：【下一頁】

有不少學校被徵作全民檢測的採樣中心，楊潤雄表示，計劃完成後會為學校全面清潔。詳情即睇：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋、陳子謙