  • 30°C
香港時間 : 2020904日 (週五) 19:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【開學安排】教育局更新復課指引　當學校有人確診須暫停面授課堂14天

社會 18:09 2020/09/04

分享：

熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

教育局就學校恢復面授課堂發出指引。

新學年開始，受疫情影響暫時採用網上課堂。教育局在8月31日宣布，中小學及幼稚園分兩階段恢復面授課堂，首階段由9月23日（星期三）起，中一、中五至中六、小一、小五至小六及幼稚園高班可恢復面授課堂；而第二階段為9月29日起，中二至四、小二至四及幼稚園幼兒和低班恢復面授課堂。

【新冠肺炎】本港今日新增12宗確診個案　其中4宗由全民檢測驗出

教育局就學校恢復面授課堂發出指引，當有教職員或學生確診或初步確診，衞生防護中心會主動聯絡學校，一般會建議暫停校內面授課及活動14天，亦會按需要為全校學生及學校人員作病毒測試，如有教職員或學生確診或初步確診，但衞生防護中心尚未通知校方如何處理時，教育局建議學校暫停面授課一至兩天，並轉為網上學習，以消毒清潔校園。

如在上課時間內接獲有人確診，學校可先為與確診者有密切接觸的教職員或學生安排隔離，並為有關課室進行清潔消毒，在安全情況下及通知家長後，安排學生放學。

指引又列明，中小學及幼稚園在恢復面授課堂後只是半日上課，學校不應在課堂以外的另一個半天，安排全校學習或其他活動，避免大量學生一整天在學校活動；在中小學的課堂，教師要以單向方式授課，學生書桌須放置為單行，幼稚園亦要安排兒童平排坐、面向同一方向。

更多復課指引：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

教育局局長楊潤雄上月31日宣布，中小學及幼稚園分兩階段恢復面授課堂，詳情即睇：【下一頁】

有不少學校被徵作全民檢測的採樣中心，楊潤雄表示，計劃完成後會為學校全面清潔。詳情即睇：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋、陳子謙

相關文章

【復課安排】楊潤雄冀下周前向學校發新復課指引　當局正考慮會否為學界做定期檢測
12:39 2020/09/01
【復課安排】楊潤雄冀下周前向學校發新復課指引　當局正考慮會否為學界做定期檢測
【復課安排】教育局宣布9月23日起分階段復課　一文睇清各級安排
15:31 2020/08/31
【復課安排】教育局宣布9月23日起分階段復課　一文睇清各級安排
【復課安排】教育局宣布9月23日起分兩階段復課　中小學一五六年級及幼稚園K3優先
15:10 2020/08/31
【復課安排】教育局宣布9月23日起分兩階段復課　中小學一五六年級及幼稚園K3優先
小學 幼稚園 教育局 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【細So出軌】中醫老公首開腔回應Macy背夫偷食　選擇原諒太太：她太易信人
12:36 2020/09/03
【細So出軌】中醫老公首開腔回應Macy背夫偷食　選擇原諒太太：她太易信人
李嘉誠支持新冠檢測技術　下月面世
00:00 2020/09/03
李嘉誠支持新冠檢測技術　下月面世
【細So出軌】小三「阿B」默認曾為細So人工流產　兩孩之母Macy：我的腦有問題
10:29 2020/09/03
【細So出軌】小三「阿B」默認曾為細So人工流產　兩孩之母Macy：我的腦有問題