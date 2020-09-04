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Bumble交友App擬明年上市　創辦人曾遭職場性別歧視

職場 19:28 2020/09/04

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

熱門交友程式Bumble，宣佈即將在明年進行IPO公開招股，並最快於明年初上市。

新冠肺炎疫情下，掀起全球綫上交友熱潮，不少交友應用程式因而爆紅。當中一款熱門交友程式Bumble，宣佈即將在明年進行IPO公開招股，並最快於明年初上市。其公司創辦人曾經因在工作中受到性別歧視，最後離職獨自創立新公司。

Bumble於2014年正式推出，該應用程式專門提供約會交友服務，並以女性用戶作為主導。其主要競爭對手包括Tinder及Coffee Bagel等。短短一年Bumble發展迅速，並在全球積累超過1億用戶，除了提供約會服務，同時亦拓展其他網絡業務。

其公司創辦人之一Whitney Wolfe Herd，曾經參與創辦Tinder，但在工作時遭受性騷擾及性別歧視，她於2014年控告Tinder，指該公司存在性騷擾和性別歧視問題，最後勝訴獲得100萬美元（約774萬港元）金額賠償。

由於職場上的經歷，令她提高對女性的安全及保護意識，因此決定創立一個能夠保障女性安全的交友平台。Bumble的功能與Tinder相似，但程式内必須由女性主動發送訊息，雙方才能進行溝通，為女性提供更大主導權。

彭博社報道，該公司預計在明年年初進行首次公開招股，估值介乎於60億至80億美元（約464至619億港元）之間。據悉，去年該公司市值估計約為30億美元（約232億港元）。

責任編輯：李寶如

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