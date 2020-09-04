【隔離】初拍MV跟陳凱詠疑戲假情真　顧定軒曾受情傷不再遙距戀愛

▲ 顧定軒首次任MV男主角。

新晉演員顧定軒早前演TVB劇《那些我愛過的人》形象入屋不少，入行年資雖短，顧定軒已曾演過電影《藍天白雲》、《翠絲》，演技潛質盡展。不過顧定軒入行至今鮮有談及感情事，近日卻疑似跟樂壇新人陳凱詠公開戀情，拍MV時戲假情真，鏡頭前真情流露。

入行近6年顧定軒，被不少人讚賞具演技潛質，事實在早前《那些我愛過的人》已散發光芒，即將上演電影《麥路人》，跟影帝郭富城亦有不少對手戲。

專注演戲的顧定軒未曾公開拍拖，不過最近他演出樂壇新人陳凱詠《隔離》MV，扮演情侶的二人異常投入，無忌諱在鏡頭前打情罵俏，似是假戲真做，疑似戀情浮面。

▲ 上演親密舉動。

被指跟Jace是真實情侶，二人坦言是真有感情，不過卻是友情，因顧定軒跟Jace本屬老友，故被邀請拍MV，便一口答應。

二人表演親密，Jace解釋：「我和Zeno好熟絡，今次要演情侶沒有尷尬，反而因為是好朋友，演一些較親密動作更易投入， 因為可用友情的感覺借代，如好朋友不理睬自己，一樣會感到不開心。」

顧定軒拍攝前也做足「最佳男友」，陪Jace說說笑笑，令大家更投入拍攝時的情感。「他之前看見我《天生二品》MV有個小鍵琴，今次特地出錢買了一個類似的道具，非常細心，究竟是作為朋友的驚喜，還是演員的專業，我也分不清。」

▲ Jace跟Zeno談情沒難度。

Zeno笑道：「因為我想給Jace一個心思，令她可以有個空間去幻想MV中的情侶關係。」

說到「隔離」，除疫情令人跟人的距離拉遠，情侶若遇上遙距戀愛，同樣令感情若即雖離。Jace坦言試過long D戀愛，雖然跟男友努力維繫，最終仍是分開，因此她再不能接受遙距拍拖。

至於Zeno也有過傷感回憶。他憶述：「其實我接受到兩個人分隔兩地，只要彼此有信心就可，自己都曾試跟女友在不同地方生活，無奈女生很希望男友有事可在身邊，漸漸地就好像愈行愈遠。」

▲ 跟Jace份屬老友特別投入。

Zeno最後跟女友和平分手，事實上，他覺得無論是愛情或夢想，兩者有有相似之處。「都要有少少盲目，因為你付出多少，跟收成未必是正比，惟有相信是有（目標），才可以行下去。」

Jace則指：「無論人和事，都是all abt love，要有容忍、堅持、耐性、承擔，最重要看對這件事有多愛，才可以維持下去，若不夠愛，距離幾近都沒用。」

幸而在追夢這條路上，他們慶幸都得到家人的支持和鼓勵，不論曾經遇過幾多挫折，總能相信有一日會happy ending。

記者：區家歷