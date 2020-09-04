新一批保就業涉4千名僱主　工資補貼額約13.6億

▲ 政府今日(4日)公布新一批獲發補貼的僱主名單，涉及約4000名僱主，發放工資補貼額約13.6億港元。(經濟日報資料圖片)

補貼僱主支付6至8月薪金的第一期保就業計劃，政府今日(4日)公布新一批獲發補貼的僱主名單，涉及約4,000名僱主，發放工資補貼額約13.6億港元，承諾受薪僱員人數約6.2萬人；其中新鴻基地產旗下的康業服務有限公司獲批1.1億港元，而中國海外物業服務有限公司亦獲1823萬港元。

新鴻基地產旗下的康業服務有限公司獲批1.1億港元，承諾受薪僱員為5215人，新地早前已宣布，康業及另一物管公司取得保就業工資補貼後，會全數回撥物業，包括旗下管理之住宅、寫字樓以及商場物業，直接惠及各業戶；中國海外物業服務有限公司則承諾受薪僱員811人。

中國移動香港有限公司獲3766萬港元，承諾受薪僱員人數為1405人；香港寬頻企業方案有限公司獲批1148萬港元，承諾受薪僱員為425人。

飲食業方面，多間海底撈火鍋分店獲批補貼，其中銅鑼灣分店獲批189萬港元、荃灣分店獲88萬港元，承諾受薪僱員分別為104人及52人。內地防疫支援隊入住的香港九龍維景酒店，獲批567萬港元，承諾受薪僱員為209人。

另外，聯合出版集團之下的中華商務安全印刷有限公司獲批345萬港元，中華商務彩色印刷有限公司亦獲51萬港元。

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責任編輯：洪芷晴