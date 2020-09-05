【吃蕉有學問】香蕉放雪櫃一星期蕉皮全黑　營養師拆解變黑香蕉營養價值

▲ 營養師拆解變黑香蕉營養價值。

香蕉變黑食唔食得？東京大學一項研究證實，熟香蕉含有可對抗癌細胞的「腫瘤壞死因子」，滿布梅花點的熟蕉賣相欠佳，原來營養價值奇高。有網民近日分享，將香蕉用毛巾包裹，放雪櫃一周後蕉皮全黑，而蕉身仍完好未淋。

究竟香蕉變黑，營養價值會有甚麼變化？又是否能繼續食用？TOPick就此訪問了香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie），一一拆解疑問。

有網民周四（3日）在Facebook群組「Tai Po大埔」發帖，為了減少外出儲糧，買了一些飽肚易充飢的香蕉，但保存期短，擺放數天就熟到透明。於是網民用毛巾包裹香蕉放入雪櫃，嘗試延長保質期。放了一星期後，發現蕉身未淋，但蕉皮全黑，不肯定營養價值有沒有變化。

不少網民回應樓主，有網民問蕉皮發黑的香蕉是否仍能進食，亦有人分享保存技巧：「我試過用保鮮紙包蕉頭，室溫下可以擺成個星期先出黑點。」

香蕉不宜放入雪櫃

Annie受訪時表示，香蕉是不建議放入雪櫃的水果，原因是香蕉屬亞熱帶水果，沒有禦寒能力：「如果將香蕉放入雪櫃，蕉內的酵素會被破壞，一方面會令蕉皮變黑，味道也會受影響。而水果內的營養，如維他命C亦會流失。」因此，她不建議進食變黑的香蕉，營養價值及味道也會有所不同：「香蕉最好放室溫內，不要放雪櫃。」

地捫教3招保存香蕉大法，延長香蕉保存期：

1.用繩子掛起香蕉

方法：用繩子簡單綁在香蕉根部，然後掛起來。

原因：香蕉平放在檯面時，放在下面的香蕉會長時間受壓迫，此方法可減少此情況出現，有助延長香蕉保存期。

2.每條香蕉分開放

方法：香蕉買回來後，逐條分開。

原因：香蕉的莖部連接在一起時，較熟的香蕉產生化學作用，互相影響成熟程度。把香蕉逐條分開，可以避免此情況出現，延長保存期。

3.用保鮮紙包裹香蕉根莖部

方法：用保鮮紙包裹香蕉的根莖，可減少乙烯的產生，有助減慢香蕉成熟速度。

原因：香蕉會釋放乙烯這種氣體，乙烯愈多，香蕉的成熟速度愈快。

地捫早前表示，不論是青色、黃色還是帶有啡點的香蕉，都可以進食，並且有不同功效。想知道更多，即睇：【下一頁】

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記者：陳昊淋