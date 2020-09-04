【海洋公園】大熊貓盈盈樂樂自然交配「造B」不成功　公園確定盈盈未有懷孕

▲ 海洋公園大熊貓「盈盈」和「樂樂」自然交配「造B」不成功，公園確定盈盈未有懷孕。（經濟日報資料圖片）

海洋公園大熊貓「盈盈」、「樂樂」早前首次成功自然交配，惟公園今日（4日）表示，已確定「盈盈」今年並未懷孕。

海洋公園指，「盈盈」雖然自7月中起出現食慾下降、 休息時間增加及荷爾蒙水平變化等妊娠症狀，但這些妊娠症狀跡象於8月底開始逐漸減退， 「盈盈」的荷爾蒙水平亦已回復正常，經過超聲波掃瞄及專家評估後，確定盈盈今年並未懷孕。

海洋公園動物及保育執行總監布文傑表示，「盈盈」和「樂樂」自9年前開始嘗試自然交配，今年4月首次成功，是牠們成長的一個重要里程，亦是在新冠肺炎疫情下令公園上下十分振奮的好消息，希望「盈盈」和「樂樂」在下一個繁殖季節可再度自然交配。

公園解釋，大熊貓的懷孕過程充滿變數，成年雌性大熊貓每年發情期後均有機會出現典型的妊娠症狀，但假懷孕、母體吸收及流產等情況在大熊貓身上並非罕見。

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記者：陳曉瑩