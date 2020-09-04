29歲男子被捕涉猥褻至少4童　手機藏400份兒童不雅檔案

▲ 警方昨日早上於葵涌區拘捕一名29歲男子，涉嫌與本港多宗風化案有關。（黃傑偉攝）

警方拘捕一名29歲男子，涉及近月多宗風化案，受害人年齡介乎9至16歲，相信有更多受害人未報警。

男子涉於沙田向兩女童露下體被警通緝 葵涌有男子涉非禮兒童落網

警方葵青警區助理指揮官（刑事）林志源今日（4日）表示，一名年約13歲、身穿校服的初中學生在9月1日下午返回一幢住宅大廈時入𨋢時，被一名男子尾隨跟入，當女童到達樓層時，男子亦尾隨跟出搭訕，並藉詞想拍低女童校服的校章。女童不虞有詐，並跟隨男子到梯間，當時男子伸手到胸前，企圖取出校章拍照，並意圖掀起女童的校裙，受害人感到不安隨即跑走，回家報警求助。

葵青警區其後接手跟進調查，並鎖定一名男子，在昨日（3日）上午在葵涌區作出拘捕行動。林志源估他涉及至少4宗同類風化案，受害人年齡介乎9至16歲，其中3宗發生在5月及7月，犯案地點主要在葵青及黃大仙區。

▲ 警方葵青警區助理指揮官（刑事）林志源呼籲市民就事件提供資料。（黃傑偉攝）

林志源指疑犯視單獨上學或前往補習社的女童為目標，透過搭訕與其混熟，其後帶她們到一些僻靜的地方，如後樓梯或公園角落等位置，為所欲為。疑犯更會利用自己的手機，將犯案過程拍下作紀念或翻看。警方翻查有關資料時相信，估計仍有受害人未報警，甚至牽連年齡更小的受害人，呼籲市民就事件提供資料，或曾被非禮而並未報案的受害人與警方聯絡。案件現時交由葵青警區重案組跟進。

他又指，警方調查期間，發現疑犯管有逾400個牽涉兒童色情的相片及片段，部份屬疑犯自己拍攝，大部分在網上下載。

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記者：郭詩詩、黃傑偉