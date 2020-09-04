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【占士邦】《007 ：生死有時》新預告騷先進武器　影帝級反派+超索邦女郎勁搶鏡【 有片】

娛樂 19:31 2020/09/04

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

《007：生死有時》將於2020年11月在香港上映，古巴索女安娜德哈瑪斯任新邦女郎

在基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的新類型特務片《TENET天能》（Tenet）即將在港上映之際，在大銀幕上有58年歷史的英國特務電影系列的第25部片《007:生死有時》（No Time To Die）也剛推出次回預告片，提醒大家這部丹尼爾基克（Daniel Craig）第5度主演的占士邦片，將於本年11月上映。

這部由美籍日裔導演福永丞次（Cary Joji Fukunaga）編導的邦片標誌著丹尼爾基克第5度飾演占士邦，電影講述退役後5年的占士邦因為美國中央情報局的老朋友出現請他協助，而要告別平靜生活再面對生死危機。他會如何面對新時代下更黑暗的諜戰？

影帝雷米馬利克飾演反派Safin的爛面Look。（影片截圖）

007在今次《007:生死有時》將要面對一個比魔鬼黨更聰明和危險的敵人，那就是由《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek) 飾演的反派Safin。

相對於2019年年底推出的首支預告，這條最新預告片並未有洩露更多劇情。看點之一，是爛面的反派Safin亮相時間較多，除了面具look外，他還有其他造型曝光。

反派Safin富東洋味的造型。（影片截圖）

另一看點，就是古巴索女安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）飾演的CIA特工Paloma，在預告片中衣著超性感，還大顯身手。

比起法國女星Léa Seydoux再次演繹的邦女郎Madeleine Swann更搶鏡。

Q為 007研發了能潛入水的戰機。（影片截圖）

片中除有大量危險動作，包括跳橋、飛車、槍戰等。

今集Q還給007特務研發了可潛入水的高科技戰機，讓這位英國特務可跟敵人由空中鬥到落海。

007 經典戰車DB5，今次將會大派用場。（影片截圖）

《007:生死有時》原定今年4月登場，但因為疫情關係，而推遲至今年11月全球上畫，在今年大片數目銳減情況下，此部荷里活動作鉅製更加萬眾期待。

記者：胡慧雯

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