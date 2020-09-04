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【陳木勝離世】追思會今舉行下周一辭靈　劉德華古天樂送別最後一程

娛樂 18:45 2020/09/04

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

陳木勝追思會今日舉行。

《天若有情》、《掃毒》香港名導陳木勝早前因鼻咽癌離世，終年58歲。陳木勝家人今日（9月4日）舉行追思會，下周一行辭靈禮。約黃昏時份，電影界中人如成龍、劉青雲夫婦、錢嘉樂夫婦等陸續送上花圈，向陳木勝導演送上最後告別。

陳木勝追思會今日起在沙田聖本篤堂舉行，喪禮依循木勝家人意思，低調進行，陳木勝生前為虔誠的天主教徒，故喪禮亦採天主教儀式。

古天樂穿上黑西裝來到追思會。（東星圖片）

家屬意願低調舉行

由於限聚令關係，喪禮和追思會只邀請親友和少數圈中摯友參加，及不設傳媒採訪。

【陳木勝離世】甄子丹謝霆鋒《怒火》成導演遺作 霆鋒悼陳木勝：他是我恩師

劉德華未有發言。（東星圖片）

今日下午時份，多位電影界的友人送上挽聯花圈，包括成龍及夫人、劉青雲郭藹明、錢嘉樂湯盈盈，以及香港電影工作者總會、香港動作特技演員公會等。

至約黃昏6:30，陳木勝曾合作的多位影星，如劉德華、古天樂、成龍、甄子丹夫婦、盧惠光等陸續到達追思會現場。穿黑西裝的古天樂和劉德華先後抵步，神情哀傷，暫未有發言。

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另外，多位導演、出品人及電影公司老闆如杜琪峯、岑建勳、楊受成、樂易玲、林小明、張婉婷、羅啟銳等亦現身追思會，向好友告別。

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陳木勝喪禮將於下周一行辭靈禮，靈柩將移送柴灣歌連臣角火葬場火化。

撰文 : TOPick柴犬出動

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