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涉毆打繼父致面部骨折 李偲嫣兒子准簽保守行為

社會 18:41 2020/09/04

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

李偲嫣兒子劉仲朗涉毆打繼父謝鋮浚(右)被控，今於屯門裁判法院准簽保私行為。(資料圖片)

 

「正義聯盟」創黨主席李偲嫣的兒子，疑與繼父謝鋮浚在私家車上發生爭執，以腳架打傷繼父，被控1項傷人罪，案件今（4日）於‪屯門裁判法院‬再訊。控方同意被告以2,000元簽保，守行為18個月，另需付500元訟費。

被告劉仲朗（26歲），報稱任職廚師，被控1項傷人罪，控罪指他於2020年6月26日，在‪元朗八鄉路‬一帶非法及惡意傷害謝鋮浚。

案情指，案發當日凌晨，被告與其母親李偲嫣、繼父謝鋮浚在元朗吃宵夜，其後謝駕車送被告回家，被告與李坐在後座。途中被告接獲來電，其後變得情緒激動，不斷用腳踢謝的座位，謝於是在八鄉路停車及與被告爭論，期間被告向謝的頭部及身體拳打腳踢，並在車內取出1個相機三腳架，襲擊謝達10分鐘。

其後被告乘的士離開，其後折返再對謝拳打腳踢，並以三腳架再施襲達5分鐘。目擊事件的途人報警，謝送院治理，其身上有瘀傷及腫痛，臉骨亦有骨折。

控方今同意被告以2,000元簽保守行為18個月，另需付500元訟費，控罪獲撤銷。

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記者：林欣樂
 

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