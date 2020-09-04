【東張西望】李旻芳愛犬年邁後腿乏力　每天為毛孩按摩：因為真的很愛牠們

▲ 李旻芳感慨時光飛逝。

有東張女神之稱的《東張西望》主播李旻芳一向充滿愛心，她在家中養有兩隻金毛尋回犬BB與MuiMui。在去年結婚的李旻芳曾表示，因為要照顧兩隻年邁的愛犬，與丈夫黃耀英已決定延後生育大計。

因為愛犬年歲日長，當中BB的後腿肌肉流失嚴重，行動不便，而所住大廈沒升降機的李旻芳，為可讓愛犬外出活動，她不介意辛勞，每次外出都以背帶揹著體型接近跟她一樣的愛犬上落樓梯。

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▲ 李旻芳不介意揹著的愛犬上落樓梯。（取自IG）

李旻芳感慨時光飛逝

今日（9月4日）李旻芳在個人社交平台感慨發長文，並上載幾張BB與MuiMui只3個月大時的照片寫道：

今日心情有啲低落⋯ 首先發覺呢兩日BB嘅後腳開始控制唔到，連行平路都有難道，拐下拐下⋯ 咁岩今日問返家姐先知，原來我一直都計錯數，佢哋今年9月21號係15歲，唔係14歲！！ 突然之間感覺被偷走了一年⋯⋯⋯

突然之間時間過得好快⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

突然之間覺得唔夠時間同佢哋相處⋯⋯⋯⋯

好驚自己做得唔夠好⋯⋯令到佢哋受苦⋯⋯ 我係一個三分鐘熱度嘅人，從來無一樣野係可以由頭堅持到最後⋯唯獨是養BB妹妹，係我人生入面一直堅持到而家嘅事。

▲ 李旻芳與丈夫黃耀英同樣是充滿愛心的愛狗之人。（取自IG）

然後，李旻芳回憶更多BB和MuiMui小時候的生活點滴：

由細到大，佢哋一直陪住我成長，由我細個讀書，到畢業去外國生活，再返香港返工，佢哋見證住我唔同嘅人生階段，而大約喺佢哋十歲嘅時候，因為返工忙碌，屋企人曾經問我要唔要送比有心人養，等自己無咁辛苦，但我唔肯！因為養得就係一世，佢哋係我嘅責任，唔可以放棄。 到今日，我感覺到BB開始退化得好快⋯依兩個月會瞓住喺到柯屎柯尿，連去飲水都唔願起身，我開始擔心⋯我驚有一日佢要離開，我會接受唔到😭 雖然我無寫日記嘅習慣，但我決定！由今日起，每日都要紀錄低同佢哋相處嘅點滴！！

▲ 李旻芳與愛犬一起成長，感情深厚。（取自IG）

為爭取與愛犬相處的日子，李旻芳趁午餐時間也趕回家陪毛孩，再續稱：

今日lunch time有一個鐘頭空檔時間，所以飛左返屋企睇佢哋。獸醫話盡量比佢哋行到就行，如果唔係會退化得好快，肌肉好易流失。因為今日天地更，所以趁下午有少少時間就帶佢哋落街行下做少少運動先再返工。 妹妹今日好叻，全程出街都唔洗幫手，自己攪掂自己。而BB由琴日開始，後腳郁得唔好，成日都交叉腳，所以平衡得麻麻地。今日「咩」左佢落街，雖然佢行幾步就停一停，不過好彩仲好為食，有零食佢都肯行黎搵我😋 都算係叻叻。 #BB加油

#妹妹叻叻

#張相係BB妹妹三個月大時侯影架

#好細隻可愛🥰

#金毛公公婆婆日記

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李旻芳為毛孩按摩

TOPick就此事訪問李旻芳，她表示：「雖然照顧老狗是辛苦，但是辛苦得來都是值得，因為真的很愛牠們。我想這道理就像為人父母一樣，會無條件地付出。」

李旻芳坦言，曾以為能將生老病死看得開：「但昨天看見BB開始連走平路也有問題時，才知原來自己是那麼擔心，擔心到今天上班途中吃lunch都要飛回家中看看牠們的情況，幫牠們按摩，帶牠們外出走走，因為怕牠們不願走，睡得太久會麻痺。所以真的是分秒必爭。」

談到兩隻狗狗的情況表示：「狗女MuiMui情況尚可，但狗仔BB就開始瀨屎瀨尿，有時尿片移位會弄得整個身都是尿，如果瀨了要抹身，怕牠感不舒服。而且進食及走路都要傍住牠的屁股，因為牠隨時跌倒。如果平時有時間就為牠按摩，放假可能帶牠去做物理治療及游泳，希望牠的肌肉不會退化得那麼快。」

▲ 毛孩見證李旻芳人生踏入不同階段。

李旻芳每天都一定會帶加狗出街兩次：「一次是在早上上班前，另一次是在放工後。每次起碼10至15分鐘，但要視乎牠們當天的身體狀況而定。」

兩隻狗狗都陪伴過李旻芳不少人生重要時刻，由她中學畢業開始陪住讀大學，再到踏入社會工作至結婚成人妻：「牠們看着我成長，如果有小朋友的話，希望牠們可陪着小朋友成長，但沒可能實現。因為想全心全意照顧牠們，所以暫不會有小朋友。」

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記者：梁樂欣