元朗豐樂圍獲城規會批准發展 環團申覆核勝訴發還再考慮

▲ 元朗豐樂圍獲城規會批准發展，環團向高等法院申請司法覆核獲判勝訴，發還城規會重新考慮。(資料圖片)

城規會早年批准長實旗下發展商於元朗豐樂圍濕地的發展計劃，譚凱邦就此提出司法覆核，質疑城規會特別通融發展商毋須與環團合作。高等法院法官今(4日)頒下判詞，裁定譚勝訴，有關決定發還城規會再議。



判詞中指出，由長實為主要股東的發展商Mutual Luck Investment Ltd早年向城規會申請將80公頃的土地中，其中95%的漁塘轉為濕地保育區，而餘下5%則用作興建1,958個住宅單位。根據城規會早年就發展濕地範圍訂立的政策，發展商必須採用公私營合作方式，以達致長遠及管理良好的保育。

世界自然基金會最初同意與發展商合作，但最終退出計劃，城規會最後在欠缺公私營合作計劃的情況下，透過向發展商施加額外條件，即要求發展商提交及實施一個基金管理計劃書，以確保濕地的長遠發展及管理，便批准申請。

法官於判詞中指出，根據《城市規劃條例》，城規會必須在發展商能滿足有關公私營合作的條件下，才可批准有關申請，單憑向發展商施加額外條件，便通融批准申請，屬違反政策原意。

法官認為，公私營合作計劃對於漁塘及濕地的長遠保育非常重要，亦只有透過合作計劃，才可確保保育所需的資金及監管，城規會現有做法又使公眾無法對有關計劃提出意見，因此城規會未有正當地履行職責。

法官因此認為城規會做法屬越權，亦因此違反本案申請人的合理期望，因此裁定申請人勝訴，有關決策需發還城規會再議，申請人兼獲訟費。

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記者：楊詠渝

