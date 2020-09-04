懲教署：疫情反覆未能恢復公務探訪　邵家臻促講清開放標準

▲ 邵家臻稱，早前向懲教署申請緊急公務探訪但不獲批。（邵家臻Facebook圖片）

隨着第三波疫情爆發，懲教署由7月底開始，暫停所有議員的公務探訪，但近日疫情緩和，有159名民主派立法會議員及區議員今日聯署，要求懲教署恢復公務探訪。可是，懲教署向傅流螢表示，因疫情反覆，將維持暫停所有非緊急情況的公務探訪。

懲教署強調，公務探訪人士如有緊急需要，仍可向署方提出申請，懲教署會按個別情況作出考慮。同時亦會密切留意疫情最新發展，並加強防疫消毒工作，希望盡快回復公務探訪。

有份發起聯署的社福界立法會議員邵家臻告訴傅流螢，自己早前曾收到一位有健康問題的囚友的求助信件，希望邵家臻可前往探訪，邵寫信申請探訪但不獲批，懲教署稱已對該名在囚人士特別照顧。

邵家臻提起事件似乎有點勞氣，質疑署方是否想藉疫情之名，削弱在囚者權利，希望對方講清楚在甚麼情況下才可以開放公務探訪。

雖然邵家臻不獲批准探訪，但原來亦有成功例子。邵家臻透露，工黨張超雄今個星期曾申請緊急公務探訪，並成功獲批，不過，探訪的形式卻和以往有所不同，以往公務探訪可在房間進行，雖然會錄影，但不會錄音。而張超雄探訪時，卻須如一般探訪般，隔着玻璃和囚友對話，過程有錄音和錄影。雖然時間較一般探訪長，但邵家臻認為，此舉不利於囚友申訴。

懲教署由7月20日開始，以「減少進入懲教院所的人流，從而避免疫症流入院所」為由，暫停所有議員的公務探訪。立法會議員和區議員發起的聯署信稱，議員們有大量求助個案積壓，眾人亦明白疫情之下，須保障在囚人士及懲教支援的健康，但也須平衡公職人員執行職務的公權力，以及在囚人士見議員申訴的權力。

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