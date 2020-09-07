【懶人食譜】子女在家ZOOM中午速食之選 大廚教煮日式炒麵5分鐘OK
休閒 13:40 2020/09/07
雖然疫情日見紓緩，但不少人都慣性宅在家入廚，但如果嫌住家菜煮得多，不妨跟Jan Jan串揚專門店的店長兼廚師高標池，學煮這道日式炒麵，製作十分簡單，大約5分鐘便煮好。大家吃著這個東瀛風味濃郁的炒麵，食了便當去了一趟日本旅行。
這個日式炒麵是不少日本人的速食之選，材料變化多，但主要材料必定會有豬肉及椰菜，也可隨意加入蛋、洋蔥等等。今次高師傅教煮的日式炒麵，則是簡單的版本，材料連醬汁只有6種，也只需在5分鐘內完成。
這個炒麵會有一個汁醬，傳統是用上多種材料包括味醂、醬汁等製作，但高師傅就說在家煮最緊要方便，故提議大家可買現成的炸豬扒汁醬，在一些大型超市有售，味道甜中帶點酸，用來炒麵十分惹味。
麵是這道菜的主角，高師傅就用日本的生麵作示範，他說如家中沒有這款麵，可用公仔麵，甚至是中式油麵亦得，重點是可以索到醬汁。
另外，高師傅用話如果想美味一點，可選日本黑豚豬腩片，但他認為其實用新鮮豬肉也可以。
他又提到，炒麵內只有椰菜，大家也可加入其他較爽口的材料，紅蘿蔔是不錯的選擇，因其色彩鮮艷，可提升炒麵的顏值。
最後高師傅提醒大家，在最後的步驟，是下汁醬跟所有材料炒勻，這時一定要把火收細，更不可以炒得太長時間，否則會很黐底，便會影響味道。
|材料：
|(1人分量)
|麵餅
|1個
|椰菜
|200克
|豬肉
|50克
|炸豬扒汁
|5-6湯匙
|木魚絲
|適量
|芝麻
|適量
步驟
▼點擊圖片放大
+2
記者：招美寶