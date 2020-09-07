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【懶人食譜】子女在家ZOOM中午速食之選　大廚教煮日式炒麵5分鐘OK

休閒 13:40 2020/09/07

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

Jan Jan串揚專門店的店長兼廚師高標池，教大家煮這道日式炒麵，製作十分簡單，大約5分鐘便煮好。

雖然疫情日見紓緩，但不少人都慣性宅在家入廚，但如果嫌住家菜煮得多，不妨跟Jan Jan串揚專門店的店長兼廚師高標池，學煮這道日式炒麵，製作十分簡單，大約5分鐘便煮好。大家吃著這個東瀛風味濃郁的炒麵，食了便當去了一趟日本旅行。

這個日式炒麵是不少日本人的速食之選，材料變化多，但主要材料必定會有豬肉及椰菜，也可隨意加入蛋、洋蔥等等。今次高師傅教煮的日式炒麵，則是簡單的版本，材料連醬汁只有6種，也只需在5分鐘內完成。

這個炒麵會有一個汁醬，傳統是用上多種材料包括味醂、醬汁等製作，但高師傅就說在家煮最緊要方便，故提議大家可買現成的炸豬扒汁醬，在一些大型超市有售，味道甜中帶點酸，用來炒麵十分惹味。

Jan Jan串揚專門店的店長兼廚師高標池師傅擁有二十多年煮日菜的經驗，更曾在多間著名日式料理店工作。(湯炳強攝)

麵是這道菜的主角，高師傅就用日本的生麵作示範，他說如家中沒有這款麵，可用公仔麵，甚至是中式油麵亦得，重點是可以索到醬汁。

另外，高師傅用話如果想美味一點，可選日本黑豚豬腩片，但他認為其實用新鮮豬肉也可以。

他又提到，炒麵內只有椰菜，大家也可加入其他較爽口的材料，紅蘿蔔是不錯的選擇，因其色彩鮮艷，可提升炒麵的顏值。

最後高師傅提醒大家，在最後的步驟，是下汁醬跟所有材料炒勻，這時一定要把火收細，更不可以炒得太長時間，否則會很黐底，便會影響味道。

材料(湯炳強攝)

材料： (1人分量)
麵餅 1個
椰菜 200克
豬肉 50克
炸豬扒汁 5-6湯匙
木魚絲 適量
芝麻 適量

步驟

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記者：招美寶

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