被指涉瞞補習職務詐騙考評局    中學教師獲判無罪

▲ 中學教師陳耀輝被指涉瞞補習職務詐騙考評局，今於東區裁判法院被判詐騙罪不成立。(資料圖片)

現任路德會西門英才中學男教師陳耀輝（Fred Chan），涉向考評局申報他沒有兼任現代教育補習學校職務，以獲委任為2018年DSE英文口試報到室的主管，以及獲得逾3,700元報酬。涉案男教師早前否認欺詐罪，經審訊後今（4日）於東區裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官裁決時，質疑為何考評局的申報回條中，並無定義「tutorial school（補習學校）」，被告或真誠相信現代教育並非補習學校。

被告陳耀輝（Fred Chan，40歲）否認1項欺詐罪，控罪指，被告於2018年3月19至4月19日期間某天，在交予香港考試及評核局的回條上作虛假聲明，表示自己在補習學校沒有教學職務，意圖詐騙及誘使考評局委任被告，成為2018年中學文憑試英國語文說話能力考試的口試報到室主管，因而導致被告獲得利益，或導致考評局蒙受不利。

裁判官今裁決時指，被告簽妥予考評局、接受報到室主管一職的回條上，須申報是否有親屬是應屆考生，另有1項新近添加的聲明，要求填表者申報是否有在「tutorial school（補習學校）」中工作，避免某些補習學生有優勢，並確保考試公平，但回條中並無指明甚麼是「tutorial school」。

裁判官質疑，考評局在回條上使用「tutorial school」字眼時是否有深思熟慮，並且指出，連「親屬」亦有清晰定義，質疑「school」為何無定義。另外，考評局向學校發出的信件中，亦無特別提醒該條新增的聲明，否則，本來已得悉被告是補習老師的該中學，或不會委任被告擔任主管一職。

裁判官指，被告的說法是他認為現代教育是「tutorial centre（補習中心）」而非「school」，故他填寫回條時，聲明自己在「tutorial school」中沒有工作，他同時認為，自己在現代教經濟，與英文口試亦沒有利益衝突。被告證供又指，他並非想賺取報酬，而是沒有其他老師願意下，他才無奈出任該職位，獲裁判官接納。

裁判官續指，教育條例中亦沒有「tutorial school」的定義，裁判官需要依賴一般字義作出理解，而被告是英文老師，「咬文嚼字」地將「centre」及「school」區分開來，是可以理解的，認為被告可能真誠相信現代教育非「tutorial school」，故才作出聲明，裁定被告並非故意欺騙，裁定被告罪名不成立。

早前審訊期間，被告所屬中學的校長簡加言作供，指數年內考評局均有邀請校方推薦老師擔任DSE口試報到室主管，但校內英文科老師一般沒有人想做，因為報酬少，並須於晚上超時工作。該中學的1名老師亦供稱，報到室的工作是「苦差」，他亦「唔係好想做」。被告自辯稱，該報到室的工作報酬僅3,780元，他正職連副業的年均收入過百萬元，故他根本不重視該筆報酬，只因校內無合適的人選，他才選擇擔任。

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記者：林欣樂