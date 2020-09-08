  • 27°C
香港時間 : 2020908日 (二) 20:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國移民】生活雜貨兒童用品應有盡有　英國10蚊店Poundland尋寶推介【多圖】

親子 19:51 2020/09/08

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

英國「10蚊店」Poundland有超過3,000款貨品，大部分只售1英鎊。。

英國將於明年1月1日，放寬BNO持有人可以「5+1」年移居英國，令英國移民成為港人熱話，當中最關心當地生活指數。有居英港媽直指英國非百物騰貴，不少超市及生活百貨店都有平價之選，其中「一英鎊超市」Poundland堪稱英國版「10蚊店」，有齊生活雜貨及兒童用品，最啱家長尋寶。

一英鎊超市（Poundland）的第一間店舖，於1990年在特倫河畔伯頓（Burton upon Trent）開業，現已擴展至全英超過800間分店，鄰國愛爾蘭有逾60間分店，每年營業額已超過10億英鎊（約103億港元）。

Poundland分店遍佈全英國。（相片來源︰「英逃。小丸子」fb專頁）

根據Poundland官網介紹，售賣的貨品種類超過3,000款，包括食品和飲料、健康和美容產品、家品、園藝、DIY、寵物、文具、書籍、DVD及玩具，大部分貨品只售1英鎊（約10.3港元），平過香港「12蚊店」。

Crayola £1小朋友手工包專架。（相片來源︰「英逃。小丸子」fb專頁）

居英港媽推介小朋友手工包

居英港媽「丸子媽媽」近日走訪了Poundland，在其facebook專頁「英逃。小丸子」中向網民推介店中抵買貨品。她讚揚Poundland特別照顧家庭客，除了生活雜貨之外，連小朋友玩具、練習習作都應有盡有。她特別推介Crayola £1小朋友手工包專架，「大家可以買俾小朋友打發時間」。

即睇Poundland各種貨品︰

    點擊圖片放大
    +8
    +7

香港絕版可樂2罐售£1

食品方面，丸子媽媽喜歡飲雲呢拿味可樂，香港已經沒賣多年，但在英國Poundland可以找得到Vanilla Zero Coke，「兩罐都係£1」！

更多Poundland食品及日用品︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

與香港的「12蚊店」比較之下，丸子媽媽覺得行「12蚊店」開心些，始終12蚊便買到「Made in Japan」產品。

不過Poundland對慳家一族已經係一個好好嘅選擇！

【以上資料獲「英逃。小丸子」授權輯錄】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【英國移民】超市奶粉尿片低至香港半價　英國開學家長平掃書包校服20元一件
16:34 2020/08/18
【英國移民】超市奶粉尿片低至香港半價　英國開學家長平掃書包校服20元一件
【英國移民】港女廚師炮製2人3餐月花僅3千　11款英國超市新鮮食材最抵買推介
17:43 2020/08/12
【英國移民】港女廚師炮製2人3餐月花僅3千　11款英國超市新鮮食材最抵買推介
【英國移民】英國超市最抵買新鮮食材　居英港女廚師︰留意每周大特價
17:45 2020/08/12
【英國移民】英國超市最抵買新鮮食材　居英港女廚師︰留意每周大特價
爸媽心聲 移民 育兒用品 育兒心得 海外升學 BNO 英國 超市 家品

最高瀏覽

【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
12:53 2020/09/07
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
07:00 2020/09/07
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
【防疫措施】消息：政府進一步放寬防疫措施　晚市堂食料放寬至4人一桌
今日 10:22
【防疫措施】消息：政府進一步放寬防疫措施　晚市堂食料放寬至4人一桌