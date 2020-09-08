【英國移民】生活雜貨兒童用品應有盡有　英國10蚊店Poundland尋寶推介【多圖】

▲ 英國「10蚊店」Poundland有超過3,000款貨品，大部分只售1英鎊。。

英國將於明年1月1日，放寬BNO持有人可以「5+1」年移居英國，令英國移民成為港人熱話，當中最關心當地生活指數。有居英港媽直指英國非百物騰貴，不少超市及生活百貨店都有平價之選，其中「一英鎊超市」Poundland堪稱英國版「10蚊店」，有齊生活雜貨及兒童用品，最啱家長尋寶。

一英鎊超市（Poundland）的第一間店舖，於1990年在特倫河畔伯頓（Burton upon Trent）開業，現已擴展至全英超過800間分店，鄰國愛爾蘭有逾60間分店，每年營業額已超過10億英鎊（約103億港元）。

▲ Poundland分店遍佈全英國。（相片來源︰「英逃。小丸子」fb專頁）

根據Poundland官網介紹，售賣的貨品種類超過3,000款，包括食品和飲料、健康和美容產品、家品、園藝、DIY、寵物、文具、書籍、DVD及玩具，大部分貨品只售1英鎊（約10.3港元），平過香港「12蚊店」。

▲ Crayola £1小朋友手工包專架。（相片來源︰「英逃。小丸子」fb專頁）

居英港媽推介小朋友手工包

居英港媽「丸子媽媽」近日走訪了Poundland，在其facebook專頁「英逃。小丸子」中向網民推介店中抵買貨品。她讚揚Poundland特別照顧家庭客，除了生活雜貨之外，連小朋友玩具、練習習作都應有盡有。她特別推介Crayola £1小朋友手工包專架，「大家可以買俾小朋友打發時間」。

即睇Poundland各種貨品︰

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香港絕版可樂2罐售£1

食品方面，丸子媽媽喜歡飲雲呢拿味可樂，香港已經沒賣多年，但在英國Poundland可以找得到Vanilla Zero Coke，「兩罐都係£1」！

更多Poundland食品及日用品︰

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與香港的「12蚊店」比較之下，丸子媽媽覺得行「12蚊店」開心些，始終12蚊便買到「Made in Japan」產品。

不過Poundland對慳家一族已經係一個好好嘅選擇！

【以上資料獲「英逃。小丸子」授權輯錄】

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責任編輯︰林綺玲