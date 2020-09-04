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31歲男子虛報強制檢疫地點違檢疫令離境　被判監禁2星期

社會 19:40 2020/09/04

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（經濟日報資料圖片）

一名31歲男子早前被揭虛報檢疫地點，並於強制檢疫令未屆滿前自行脫下手環離境，7月11日於深圳灣出入境管制站被截獲，今日(4日)於屯門裁判法院，被判違反《若干到港人士強制檢疫規例》，即時監禁2星期。

案情指，涉事31歲男子早前獲發強制檢疫令，訂明須於檢疫令上自行申報的住址，接受強制檢疫14日；惟被揭發7月10日於香港國際機場，向一名獲授權人員提供虛假住址作檢疫地點；更於檢疫令尚未屆滿前，在無合理辯解及未獲許可下脫下手環，翌日於深圳灣出入境管制站被入境處職員截獲。

該男子被控2項違反《規例》第8（4）、 8（5）條及第9條，今日於屯門裁判法院各被判處即時監禁2星期，同期執行。

署方稱，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日共有41人因違反檢疫令被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款15,000元不等，署方重申必定會嚴肅跟進任何違反相關規例人士。

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責任編輯：陳正怡

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