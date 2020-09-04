25歲資訊科技總監辦公室女職員　涉散播殺警訊息被捕

▲ 網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信（中）表示，警方不主張利用網上平台煽動仇恨和鼓吹暴力。（曾秋文攝）

警方拘捕一名25歲任職資訊科技總監辦公室女子，涉嫌在網上散播煽動訊息，誘使他人殺害警務人員，以及誘使他人參加未經批准的集結，她同時或已干犯去年高等法院頒布的臨時禁制令。

網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，警方在去年中開始發現有人利用網上的社交平台散播暴力和仇恨，煽動他人犯法和使用暴力，企圖製造對警務人員或特區政府的仇恨，撕裂和分化社會。

近日有人在網上鼓吹他人在9月6號參與九龍區進行未經批准的集結，更煽動屆時進行堵路，企圖影響大眾市民。網罪科人員經深入調查後，發現有人在本年4月開始，多次在網上平台煽動和鼓吹他人參加未經批准的集結，亦曾揚言要殺害警務人員，昨日展開拘捕行動，在杏花邨拘捕一名25歲女子，她在政府資訊科技總監辦公室任職二級系統分析和程序編製主任，涉嫌「串謀或唆使謀殺」，行動中檢獲2部手提電話和2部電腦；她同時有機會違反高等法院在去年 10月頒布的臨時禁制令，禁止他人在互聯網 平台或媒體上發佈任何訊息、促使鼓勵或煽動使用、或威脅使用暴力，該禁制令現時仍然生效，違反人士有機會干犯藐視法庭。

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記者：曾秋文