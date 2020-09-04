【新冠肺炎】港府正式向COVAX提交意向書　盼明年底前有疫苗供港

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新冠肺炎疫情肆虐逾月，港府今日宣布已就參與新冠肺炎疫苗全球獲取機制（COVAX機制）提交意向書，目標是於2021年底前將疫苗送抵本港；同時因應機制只確保覆蓋部分香港市民，衞生署正向各地了解正在進行研發或預備生產的疫苗情況，以預先採購協議方式尋求額外供應。

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由全球疫苗免疫聯盟（Gavi）、流行病預防創新聯盟（CEPI）及世衞參與牽頭的新冠疫苗全球獲取機制（COVAX機制），旨在促進疫苗研發及生產，確保世界各地能獲公平分配疫苗和保護最脆弱的群組，目標於明年底前將疫苗送抵各參與國家或經濟體。

港府發言人今日宣布已就參與機制提交意向書，以作為本港「雙管齊下」的疫苗採購策略的其中一部分，又預計當有效疫苗面世後，全球競爭將會非常激烈，香港須盡早採取行動，為市民及時預留有潛質的疫苗，相信參與COVAX可為香港提供一定程度的安全網。

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發言人又稱，政府同時按科學實證及臨床數據，於諮詢衞生署轄下相關科學委員會後，以預先採購協議方式向各地疫苗製造商直接採購更多的疫苗，以尋求額外供應，署方正向各地包括內地，了解正進行研發或預備生產的疫苗情況，以供與科學委員會研究和討論。

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責任編輯：陳正怡