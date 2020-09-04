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【細So出軌】Jelly被指曾跟細So發生性關係　疑似「小四」張紫語解釋不雅照流出原因

娛樂 20:38 2020/09/04

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

張紫語澄清跟細So關係。

細So出軌偷食事件不停發酵，繼細So疑患性病後，跟背妻偷食的白滑KOL「阿B」、靚媽Macy練美施昨日再接受訪問，除自稱曾染上性病，又爆出細So同另一個女子有染，有傳「小四」是人妻歌手、曾參加ViuTV音樂節目《Show Time我主場》嘅張紫語（Jelly）。

當Macy發現自己染上HPV後，細So向坦承與其主持節目的一個參賽者發生過性行為。而細So被踢爆疑有多個伴侶後，網民即揭細So在跟Macy交往前，在2016年曾主持ViuTV歌唱比賽《ShowTime我主場》。

張紫語擁美好身段。（取自微博）

【細So出軌】「阿B」爆細So濫交偷嗒節目參選者　Macy向蘇太道歉：感到抱歉

有推測指嫌疑人是曾參加《ShowTime我主場》的張紫語（Jelly）。因為對方身材驕人外，外貌與Macy類近，且又是人妻，似是合細So口味。

而有不少Followers的Jelly，竟把facebook刪去、兼把IG轉成Private，更加「此地無銀」。

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巧合地，今日網上流出幾段疑似Jelly的不雅短片，當中片中女子穿小背心，做出大膽動作，而網民發現相中背景張紫語房間相似，且跟張紫語胸口的痣亦相同，引來網民熱議。

出聲明解釋跟細So關係

一直未有表態的張紫語，晚上終在IG動態留言，承認自己是片中女主角，並澄清跟細So關係。

Jelly在限時動態聲明如下

多謝各界朋友的關心，我有以下幾點回應

1）我和男事主早在唱歌比賽之前就已經認識多年，一直都是朋友關係，我們多年來只有在工作上同場過，所以我絕對不是女事主口中所講的主角，更從來沒有跟男事主互傳過短片甚至發生關係，懇請大家不要再胡亂猜測。

2）至於網上正在流傳的短片，其實是我於六、七年前發給當時長期身在異地工作的丈夫，屬於我們夫妻之間的事。另外，我早已在數年前就收到過來自陌生人的訊息，他們當時也是利用現正流傳的同一批短片來恐嚇和勒索我，我當刻已經即時報警處理，警方亦有立案調查了一段很長的時間，已證實是黑客所為。

3）對於所有記者和傳媒朋友的提問，一律不會再回應了，並以此聲明作準。辛苦晒！ 

不過，張紫語未有解釋為何突然刪除facebook和IG。

練美施丈夫重返工作

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另外，Macy在剖白細So之間的關係後，生活似回歸平靜，據知其中醫丈夫亦重返診所。

撰文 : TOPick柴犬出動

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