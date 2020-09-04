【全民檢測】民建聯促教育局呼籲師生復課前接受檢測　教育局重申計劃屬自願性質

▲ 民建聯立法會議員今（4日）午約見教育局局長楊潤雄，促請局方發通告呼籲師生及家長在復課前，參與普及社區檢測計劃。（資料圖片）

全港中小學及幼稚園將於本月23日起分兩階段恢復面授課堂，民建聯立法會議員今（4日）午約見教育局局長楊潤雄，促請局方發通告呼籲師生及家長在復課前，參與普及社區檢測計劃。

教育局其後回應指，相信計劃能為學校恢復面授課堂締造有利條件，局方早前已透過本學年致全港中小學及幼稚園校長和老師的開學信、社交媒體及記者會等不同渠道，呼籲教職員、家長和學生參與計劃，以保障學校全體員工及學生的健康，重申該計劃純屬自願性質，教職員可自行預約參加。

局方提及，多個教育團體、學校議會及校長會已先後發聲明或去信會員，呼籲師生及家長參與檢測，局方感謝學界響應計劃，並會繼續鼓勵學校各持份者踴躍參加計劃。

教育界立法會議員葉建源指，當局或任何團體有自由呼籲他人參與，強調不應作出任何施壓或變相施壓，校方亦不宜詢問教師有沒有參與計劃。

教育局早前宣布全港中小學及幼稚園分兩階段恢復面授課堂，首階段於9月23日（星期三）安排中一、中五至中六、小一、小五至小六及幼稚園高班（K3）率先復課；第二階段為9月29日起，中二至四、小二至四及幼稚園幼兒和低班（K1至K2），詳情即睇：【下一頁】

局方今日（4日）已發出新一份復課指引，詳情即睇：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅