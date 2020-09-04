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林鄭月娥聯同兩局長到訪社區檢測中心

政治 22:08 2020/09/04

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行政長官林鄭月娥今聯同公務員事務局局長聶德權，以及食物及衞生局局長陳肇始，到訪跑馬地黃泥涌體育館，和灣仔伊利沙伯體育館的社區檢測中心。（政府新聞處圖片）

今日是普及社區檢測計劃推行第4日，行政長官林鄭月娥聯同公務員事務局局長聶德權，以及食物及衞生局局長陳肇始，到訪跑馬地黃泥涌體育館，和灣仔伊利沙伯體育館的社區檢測中心，了解中心運作情況，並為醫護和工作人員打氣。

林鄭月娥稱，視察期間與接受檢測的市民交談，市民對計劃安排表示滿意，呼籲市民鼓勵身邊的親人和朋友參與，認為普及社區檢測計劃可找出社區的隱形患者，切斷病毒的傳播鏈，有助香港走出疫情。她指出，市民應把握機會，登記預約接受檢測。

黃泥涌體育館社區檢測中心的醫護人員來自養和醫院，林鄭月娥稱，感謝養和醫院積極支持普及社區檢測計劃，以及相關醫護人員付出，讚揚他們是「政府重要的抗疫夥伴」。

另外，伊利沙伯體育館的社區檢測中心，由衞生署牙科及護士職系人員負責整體運作，林鄭月娥指，感謝衞生署同事自今年初疫情開始後，一直站在抗疫的最前線，充分體現專業精神，為公共衞生作出貢獻。

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責任編輯︰尹櫻霖

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