  • 25°C
香港時間 : 2020905日 (六) 10:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【倫常命案】葵涌邨46歲母涉落藥勒死21歲長子 死者頸部被膠帶纏著胞弟目暏經過

社會 10:17 2020/09/05

分享：

熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

葵涌邨46歲母涉落藥勒死21歲長子， 死者頸部被膠帶纏著胞弟目暏經過。

葵涌邨發生倫常命案，今日（9月5日）凌晨，葵涌邨映葵樓一名21歲男子，懷疑被46歲母親餵服安眠藥後，再以膠帶勒死。死者的13歲胞弟懷疑目睹兇案發生，於是報警。警方指死者頸部有勒痕，現場證實死亡。有人向警方承認勒死兒子，當場被捕。

警方將案件列作「謀殺」處理，鑑證科人員事後到場搜證。被捕女子手部受傷，送院治理。消息稱，死者為智障人士，警方正調查兇案原因。

據了解，21歲死者為智障人士，與51歲父親、及46歲母親及一對龍鳳胎弟妹，一家五口居於映葵樓低層單位。事發時一家人均在屋內，死者13歲胞弟目睹事發經過，報警向警員指其母向哥哥餵安眠藥後，再用膠帶將兄長勒死。警方將案件列作「謀殺」處理，鑑證科人員事後到場搜證。

葵青區議員（葵涌邨南）黃潤達，在兇案發生後在facebook專頁更新帖文，表示「此消息令人十分難過，如果有關家庭或其他街坊需要情緒支援或其他協助，請聯絡我們。」

【恐怖奶奶】疑難忍奶奶長期言語暴力　結婚8年人妻fb留遺書輕生：我的婆婆殺了我

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

相關文章

【恐怖奶奶】疑難忍奶奶長期言語暴力　結婚8年人妻fb留遺書輕生：我的婆婆殺了我
16:22 2020/09/04
【恐怖奶奶】疑難忍奶奶長期言語暴力　結婚8年人妻fb留遺書輕生：我的婆婆殺了我
罪案

最高瀏覽

【恐怖奶奶】疑難忍奶奶長期言語暴力　結婚8年人妻fb留遺書輕生：我的婆婆殺了我
16:22 2020/09/04
【恐怖奶奶】疑難忍奶奶長期言語暴力　結婚8年人妻fb留遺書輕生：我的婆婆殺了我
【貪玩惹禍】貪玩將鬼口水黏滿頭髮洗不掉　女兒變「包租婆」崩潰媽媽一招搞掂
11:21 2020/09/04
【貪玩惹禍】貪玩將鬼口水黏滿頭髮洗不掉　女兒變「包租婆」崩潰媽媽一招搞掂
【細So出軌】Jelly被指曾跟細So發生性關係　疑似「小四」張紫語解釋不雅照流出原因
20:38 2020/09/04
【細So出軌】Jelly被指曾跟細So發生性關係　疑似「小四」張紫語解釋不雅照流出原因