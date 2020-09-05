【倫常命案】葵涌邨46歲母涉落藥勒死21歲長子 死者頸部被膠帶纏著胞弟目暏經過

▲ 葵涌邨46歲母涉落藥勒死21歲長子， 死者頸部被膠帶纏著胞弟目暏經過。

葵涌邨發生倫常命案，今日（9月5日）凌晨，葵涌邨映葵樓一名21歲男子，懷疑被46歲母親餵服安眠藥後，再以膠帶勒死。死者的13歲胞弟懷疑目睹兇案發生，於是報警。警方指死者頸部有勒痕，現場證實死亡。有人向警方承認勒死兒子，當場被捕。

警方將案件列作「謀殺」處理，鑑證科人員事後到場搜證。被捕女子手部受傷，送院治理。消息稱，死者為智障人士，警方正調查兇案原因。

據了解，21歲死者為智障人士，與51歲父親、及46歲母親及一對龍鳳胎弟妹，一家五口居於映葵樓低層單位。事發時一家人均在屋內，死者13歲胞弟目睹事發經過，報警向警員指其母向哥哥餵安眠藥後，再用膠帶將兄長勒死。警方將案件列作「謀殺」處理，鑑證科人員事後到場搜證。

葵青區議員（葵涌邨南）黃潤達，在兇案發生後在facebook專頁更新帖文，表示「此消息令人十分難過，如果有關家庭或其他街坊需要情緒支援或其他協助，請聯絡我們。」

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