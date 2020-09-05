【開學安排】楊潤雄呼籲學界進行檢測　若整體疫情持續改善考慮容許全日課堂

▲ 楊潤雄呼籲教職員、學生及家長應參與普及社區檢測計劃。（資料圖片）

普及社區檢測計劃於本月1日正式展開，教育局局長楊潤雄呼籲學界，不論教職員、學生及家長都應參與計劃，相信有助提升師生及家長對開學的信心。他強調，檢測是一個好機會令復課更有信心，長遠會根據計劃效果，再決定會否為學界進行檢測。



楊潤雄今早（5日）在電台節目表示，對分階段恢復面授課堂有信心，局方已發出指引，加入對處理確診學童個案、體育及音樂課等資訊，列明學校若有確診者的密切接觸者，可先安排隔離和做清潔，局方會審視整體疫情，再考慮恢復全日面授課堂的安排。

【開學安排】教育局更新復課指引 當學校有人確診須暫停面授課堂14天

而半日上學的安排，他解釋是主要避免學生於學校一同午膳，只要整體疫情有改善，當局會考慮放寬全日課堂╴即使不少學校上半日課，學校下午亦會安排網上課堂，相信校方可彈性編排課堂。



另外，楊潤雄指現時未有跨境學童復課的時間表，按早前跨境學童復課的經驗，難以安排全部2萬名跨境學童，直接由關口到學校上學，教育局仍與內地政府商討，考慮先讓高中約2,000名跨境學童回港上課，並加強協助跨境學童網上學習。

教育局局長楊潤雄上月31日宣布，中小學及幼稚園分兩階段恢復面授課堂，首階段由9月23日（星期三）起，中一、中五至中六、小一、小五至小六及幼稚園高班（K3）可恢復面授課堂；而第二階段為9月29日起，中二至四、小二至四及幼稚園幼兒和低班（K1至K2）恢復面授課堂，詳情即睇：【下一頁】

有不少學校被徵作全民檢測的採樣中心，楊潤雄表示，計劃完成後會為學校全面清潔。詳情即睇：【下一頁】

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責任編輯：蘇文軒