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【新冠肺炎】全民檢測確診女患者曾到MegaBox IKEA餐廳 及旺角101肉燥飯專門店用餐

健康 10:47 2020/09/05

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

新增3間食肆曾有確診人士到訪 ，全民檢測確診女患者曾到MegaBox IKEA餐廳、旺角101肉燥飯。

本港疫情似有緩和，昨日（4日）新增12宗確診個案，而當中4宗由全民檢測驗出，其中一個案與早前關。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，患者主要集中在九龍和新界區，另有3間食肆上磅。

新增的2間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/個案編號）：

  • 觀塘區 MegaBox 宜家家居餐廳 01/09/2020 #4841
  • 油尖旺區 西洋菜南街2W號 101 肉燥飯專門店 02/09/2020 #4841
  • 油尖旺區 港鐵九龍站 麥當勞 31/08/2020 #4845

其中，一名住在居住於屯門兆康苑兆健閣的22歲女患者（個案編號#4841），經全民檢測確診，她於9月1日曾到順利紀律部隊宿舍1座，同日又到訪MegaBox宜家家居餐廳，而翌日到訪了旺角101肉燥飯專門店。

另外，根據衞生防護中心資料，患者主要集中在九龍和新界區。新增確診人士居住大廈名單如下：

港島（大廈名單/個案編號）

  • 東區 峰華邨曉峰樓 #4845

九龍（大廈名單/個案編號）

  • 九龍城區 愛民邨信民樓 #4844
  • 油尖旺區 旺角維景酒店 #4846
  • 油尖旺區 華美達華麗酒店 #4843 #4847 #4848
  • 油尖旺區 餘慶大廈 #4850

新界（大廈名單/個案編號）

  • 屯門區 兆康苑兆健閣 #4841  #4843
  • 葵青區 香港荃灣絲麗酒店 #4849 
  • 北區 華心邨華勉樓 #4851
  • 葵青區 華豐園 #4840

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責任編輯：羅嘉欣

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