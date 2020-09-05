【新冠肺炎】政府指疫情穩定後將推健康碼　未來一兩周再派「銅芯抗疫口罩」

▲ 薛永恒稱未來一兩周再派第二個銅芯抗疫口罩。（資料圖片）

創新及科技局長薛永恒表示，截至今早（5日）8時，已經有97.8萬8報名參與普及社區檢測計劃，當局已完成了約65萬個樣本取樣；此外，政府計劃在未來一兩個星期內，向市民派發第二個「銅芯抗疫口罩」，期望在冬季疫情來臨前完成。

薛永恒今早在電台節目內稱，過去數天登記的市民，佔約9成多都出席檢測是意料之外，而檢測流程非常順暢，市民反應正面，今日已有51個檢測中心滿額，希望市民支持計劃延長，對於有市民反映個人資料被用作登記檢測，薛永恒指當局收到160多宗相關投訴，調查後發現有90多宗涉及盜用他人身份，會轉介警方跟進，希望公眾不要以假資料霸佔寶貴時段，浪費檢測機會。

另外，薛永恆指來往粵、港、澳三地的「健康碼」已經準備就緒，但由於本港疫情早前突然嚴峻而暫緩，只須等待本港疫情穩定，就可正式推行。他期望健康碼制度可以和其他國家合作及獲得認可，令市民可以恢復來往世界各地。

政府將會推出「感染風險通知」手機應用程式，市民乘搭的士或進出公共場所，可以用程式掃描二維碼，紀錄去過的地方，萬一日後有的士司機、或曾坐過車的乘客確診，就可以透過程式推送通知給用戶，用戶可根據相關資料做檢測或自我隔離，強調程式是自行決定是否下載，政府不會記錄市民的行蹤。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒