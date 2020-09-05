【恐怖奶奶】36歲新抱疑遭奶奶欺凌輕生　丈夫7年前曬兒子一張相被網民怒轟

台灣一名結婚8年的人妻8月初於Facebook留下遺書「我的婆婆殺了我」，控訴遭奶奶長期言語欺凌、恐嚇，最終選擇輕生。事發後婆家刻意隱瞞人妻離世消息，直到人妻的娘家看見遺書後才揭發事件。事件引起台灣網民熱烈討論，其丈夫遭網民起底，其在7年前曬出一張照片惹怒網民。

台灣一名結婚8年的人妻，與丈夫育有2名兒子，她在8月9日於facebook發文，指多年來遭奶奶言語欺凌，

嫁來的這些年，每天都過得膽戰心驚，看人臉色活著，覺得很累，不是想死，是活不了，三不五時的言語霸凌，說錯一次話，就無視你、恐嚇你。我連想正常點活著都不行，我不在就好了。

奶奶回應是人妻個人問題

綜合台灣媒體報導，警方調查後，指一名36歲女子於8月9日上午被丈夫發現陳屍家中，在2至3樓的樓梯間持繩索輕生，並留下幾張紙寫到婆媳關係問題。而其奶奶回應媒體時否認之間有婆媳問題，

我們之間沒有事，應該是她個人的問題，我們再說甚麼也都百口莫辯。

丈夫一句話惹怒網民

事件引起台灣民眾關注，其丈夫遭網民起底。有人發現其丈夫在7年前曾在Facebook上載妻子剛分娩後的照片，人妻懷中抱著兒子的照片，並發文說，

昨天，我送了老婆一份超棒禮物~^___^/

句子的一旁更附上笑臉符號。

網民：女人冒生命危險生子

丈夫這句說話引來網民怒轟，帖文被網民截圖及瘋傳，「老婆冒著生命危險，辛苦懷胎10多月，忍受世上疼痛指數最高等級的痛，幫他生了1個孩子，然後這個男的說他送了老婆一個超棒禮物？」、「是老婆送他的好嗎！火都來了」及「生孩子鬼門關前走一遭，還說自己送禮物？真敢講」。

另外也有人認為，在婆媳問題中，男方的責任難以推卸，

無論甚麼原因，走到這步，老公責任最大。

台灣人妻控訴遭奶奶長期言語欺凌，最後選擇輕生。【全文按此】

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責任編輯︰王明芳