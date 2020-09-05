鄭若驊談三權分立　指行政立法及司法機關在行政主導下各司其職

▲ 律政司司長鄭若驊發表網誌，表明特區架構是以行政為主導，形容行政、立法及司法機關，是在行政主導下各司其職。（資料圖片）

政府日前表明香港無「三權分立」。律政司司長鄭若驊發表網誌，表明特區架構是以行政為主導，形容行政、立法及司法機關，是在行政主導下各司其職。強調大家不應只著眼於一個概念的表面稱謂，要從實質上了解，避免不必要的爭拗。

鄭若驊於網誌中表示，根據《基本法》第43條及第60條，特首既是特區的首長，也同時是特區政府的首長。作為雙首長，特首須按《基本法》賦予的權力履行職責，包括領導香港政府、簽署法案、決定政府政策等。

她又提到，《基本法》條文列明行政、立法及司法機關各有不同職責，如政府負責制定政策及提出法案，有需要時交由立法會制定法律，同時亦負責編制財政預算，由立法會審批。至於立法會議員提出涉及政府政策的法案，則必須得到特首書面同意。

鄭若驊認為，這說明了《基本法》下，行政與立法機關在履行職務上是互有關連，但提出法案的主導權在於行政機關。

對於有人擔心司法獨立在現時體制下會否受到影響。鄭若驊稱絕對不會，指《基本法》保障司法獨立，行政機關在政治體制中雖然享有較大的決策制定權，但必須遵守法律，決定亦可以受到司法挑戰，並由法庭獨立按法律及證據裁定有關行為是否合法。

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責任編輯：李淇