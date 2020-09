【難忘愛妻】黃日華59歲生日獲愛女送蛋糕慶祝　華哥紀念亡妻親製馬賽克畫

▲ 黃芷晴為爸爸黃日華慶祝59歲生日。

藝人黃日華59歲生日,孝順女黃芷晴為爸爸準備他最愛的足球蛋糕慶生,而黃日華亦露出一臉幸福的笑容。之後黃芷晴更分享了「出土文物」:小時候送給爸爸媽媽的生日卡及聖誕卡,非常可愛。

自2013年起,黃日華的太太梁潔華證實患上白血病,黃日華陪同抗癌6年多,梁潔華最終於今年5月不敵病魔離世,難捨愛妻的黃日華一度臉容憔悴。

▲ 黃日華59歲生日。(Instagram圖片)

黃日華生日

不過,昨日適逢黃日華的59歲生日,黃芷晴就分享了爸爸的近照,可見他的笑容燦爛,身材已回復圓潤,看似已漸漸走出喪妻的傷痛。

黃芷晴亦留下對爸爸的祝福:「生日快樂,身體健康,開開心心!」她亦分享黃日華拍照背照中與梁潔華一起的馬賽克畫是爸爸親手製作,非常有紀念價值。

▲ 黃芷晴為爸爸黃日華慶生。(Instagram圖片)

黃芷晴也分享了在1993年與媽媽梁潔華一起寫給黃日華的生日卡,當時寫上:「To my love Dad, we love you and hope you have a bright future!」

之後,她也貼出一張似乎有更久遠歷史,送給爸媽的聖誕卡,小時候的黃芷晴更把Merry Christmas寫成Christmas Merry,非常搞笑。

▲ 黃芷晴公開小時候寫的生日卡。(Instagram圖片)

承諾代母照顧爸爸

黃芷晴一向是孝順女,早前在亡母的生忌時亦親手製作大戲服禮物,並送上蛋糕與畫作紀念媽媽。

她亦在媽媽離世時撰文祝願媽媽在彩虹橋能開開心心繼續生活,及承諾會好好照顧爸爸:「就開開心心到彩虹橋玩樂吧!以往我們所有養過的毛孩一定在高興地迎接您!您曾帶給牠們美好的生活,牠們一定好好代我陪伴您我也會帶著您那份堅強,努力控制壞情緒,好好生活下去,照料那位疼愛了您四十年的人!」

早前父親節時,黃芷晴也在網上分享現正努力學煮飯,但希望爸爸可能給他少少時間學習,可見她有遵守媽媽的遺願,非常孝順。