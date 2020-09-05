楊潤雄：社會對三權分立未有共識　不適合用於教科書

▲ 教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

通識教科書亦被刪走「三權分立」等內容引發社會討論，教育局局長楊潤雄早上出席電台節目時再次強調，本港並非三權分立，認為如果只以幾個字描述本港政治體制未必正確。

楊潤雄表示，留意到社會對「三權分立」有很多爭拗，以往的確有人提及本港實行三權分立，局方不是要限制某項資訊的傳播，但認為中學教科書涉及基本知識，有必要講清楚，又強調大學有學術自由，相關議題可在大學討論，中學則應根據《基本法》授課。

【開學安排】楊潤雄呼籲學界進行檢測 若整體疫情持續改善考慮容許全日課堂

他出席另一個電視節目時又提到，基本法條文已清楚說明香港的政治體制，包括行政、立法、司法的權力及責任，不能簡單以三四個字來形容；又認為社會對何謂三權分立都未能取得共識，故不適合用於教科書。

對於個別教科書刪去關於公民抗命的內容，以及一些香港政治組織，如「青年新政」或已解散的「香港眾志」的名字。楊潤雄強調，局方只是提供意見，認為重點在於有關內容，能否有助達到教學目標，並非有任何禁忌，至於是否加入有關名字，應由出版社自行判斷。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：李淇