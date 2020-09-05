【女性頭號癌症】女子日飲2杯含糖飲料　乳房升兩cup由B變D求醫確診第2期乳癌【附常見症狀】

▲ 女子日飲2杯含糖飲料，乳房升兩cup由B變D求醫確診第2期乳癌。

不少人會購買台式飲品或包裝飲料解渴。不過，這些飲品含有大量糖分，攝取過多隨時構成健康危機。台灣一名20多歲的少女每天要喝1至2杯含糖飲品，不但導致體重飆升，乳房更由B cup升至 D cup，求醫檢查後始發現患第2期乳癌。

台灣腎臟科醫生洪永祥在節目《醫師好辣》中分享一個案例，一名20多歲、體重逾100公斤的女生因小便起泡而前來求醫。經檢查後，發現她有輕微蛋白尿，以及高血壓、高血糖的問題，患有「代謝症候群」。該名女子透露，高中時體重才50至60公斤，但由於每天都會喝1至2杯含糖飲料，體重因而直線上升。

醫生要求她減磅，更將她轉到「減重班」，惟效果不彰。後來她再次覆診時向醫生表示，發現自己的一邊乳房由原本B罩杯升為D罩杯。醫生隨即覺得有異常，於是讓她到一般外科進行檢查。經檢查後，證實患第2期乳癌，其後接受了手術。

洪永祥認為，該名女子屬於「病態性肥胖」，患癌與肥胖有關，之後更有可能引起糖尿病的問題，嚴重甚至要洗腎，故建議她與外科醫生商討進行縮胃手術，結果半年間瘦下50公斤，之前的三高問題亦隨之而消失。

睇清乳癌常見症狀、因素

據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

乳房出現硬塊

乳房的大小或形狀有所改變

乳房或乳頭皮膚出現異樣

乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

腋下有新增硬塊或皮膚變厚

罹患乳癌的風險因素

缺乏運動

飲酒

從未生育或在35歲以後首次生育

從未哺乳

停經後超重或肥胖

4類食物增患乳癌風險

除上述因素外，健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）接受TOPick訪問時亦指出，以下4類食物同樣有增加患上乳癌的風險，呼籲女士盡量少吃。

點擊下圖睇清誘發和預防乳癌的食物：

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1. 油炸食物

肥胖會增加乳癌的風險。經常進食高熱量的油炸食物容易使體內脂肪積聚過多，過多脂肪細胞會增加雌激素的分泌。過多雌激素分泌或會增加乳房細胞變異的風險，從而增加患癌風險。而油長時間在高溫下氧化會產生致癌物質丙烯酰胺（acrylamide），同樣增加致癌風險。

2. 高糖份食物

進食蛋糕、雪糕、汽水等糖份高的食物後，會導致血糖飆升，身體繼而產生大量胰島素去降低血糖水平。高胰島素水平會促進胰島素生長因子-1（IGF-1）的合成，胰島素生長因子-1或促進癌細胞增長，從而增加罹乳癌或其復發的風險。

3. 雪蛤膏

雪蛤膏為蛙類輸卵管，含高雌激素濃度，長期進食太多或會刺激乳房細胞增生，從而誘發乳癌。

4. 加工肉類

加工肉類含致癌防腐劑硝酸鹽及亞硝酸鹽。有研究指出，經常進食加工肉類的女士患乳癌的風險高9%。餐肉、香腸等加工肉類脂肪含量高，亦會增加肥胖風險，從而增加雌激素分泌。

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責任編輯：羅嘉欣