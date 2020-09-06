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【大劉女兒】呂麗君長女罕有公開母女合照　劉秀盈住億元大宅行山回味昔日情

娛樂 14:32 2020/09/06

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

呂麗君（現名呂姵霖）與長女劉秀盈都喜歡跑步。

綽號「大劉」的富豪劉鑾雄與其舊愛呂麗君（現名呂姵霖）育有一對子女，長女劉秀盈下個月18歲、兒子劉子鋒今年10歲。劉鑾雄與呂麗君於2014年分手，此前大劉已向呂麗君贈予超過20億港幣的禮物與物業。

二人的女兒劉秀盈極具藝術天份，獲英國皇家舞蹈學院頒發證書的她，近年不時在社交平台分享練芭蕾舞及玩音樂的影片及照片。

同時亦因此，早前她令所住的市值超過4億、位於山頂白加道31號A的獨立屋曝光。

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劉秀盈舞藝了得。（取自IG）

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劉秀盈呂麗君一同行山

一向只貼自練音樂及舞蹈相片的劉秀盈，在昨日（9月5日）罕有貼上載與媽媽呂麗君同行大帽山的合照，劉秀盈並借迪士尼動畫電影《魔雪奇緣2》（Frozen 2）內金句留言：「Who cares about danger when there’s my lovely Mum」。

劉秀盈除上載母女行山相外，更在IG story貼上她小時候與母親的合照，兩張相二人所做動作、拍攝的角度都頗類似，劉秀盈並寫「We unintentionally created an old photo」十分溫馨。

劉秀盈貼上與母親的新舊合照作對比。（取自IG）

劉秀盈有公德心

原來，動靜皆宜的劉秀盈正在接受毅行者訓練，相中更tag了超級馬拉松運動員黃浩輝，估計母女二人邀這位星級教練為參加毅行者作準備。

在今日（9月6日），劉秀盈再上載在戶外練跑的照片，她並幫忙執拾遊人遺留在地上的垃圾，十分有公德心。

呂麗君愛上跑步

至於現年43歲的呂麗君，近年愛上跑步此運動，並曾表示跑步可令其心境平和。

呂麗君除捐款及行動支持多項與跑步有關的慈善活動外，亦於自己基金會網站分享跑步心得，鼓勵大眾善用香港得天獨厚的地理環境在戶外跑步強健體魄。

劉秀盈或受母親感染，因此也愛上跑步。

毅行者為樂施會每年在港舉辦的大型遠足籌款活動，參加者以四人一組、在48小時內橫越100公里麥理浩徑。

不過今年毅行者因疫情關係由原定本年11月舉行，延至明年1月底。

呂麗君劉秀盈所超級豪宅

撰文 : TOPick柴犬出動

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