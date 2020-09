【大劉女兒】呂麗君長女罕有公開母女合照　劉秀盈住億元大宅行山回味昔日情

▲ 呂麗君(現名呂姵霖)與長女劉秀盈都喜歡跑步。

綽號「大劉」的富豪劉鑾雄與其舊愛呂麗君(現名呂姵霖)育有一對子女,長女劉秀盈下個月18歲、兒子劉子鋒今年10歲。劉鑾雄與呂麗君於2014年分手,此前大劉已向呂麗君贈予超過20億港幣的禮物與物業。

二人的女兒劉秀盈極具藝術天份,獲英國皇家舞蹈學院頒發證書的她,近年不時在社交平台分享練芭蕾舞及玩音樂的影片及照片。

同時亦因此,早前她令所住的市值超過4億、位於山頂白加道31號A的獨立屋曝光。

【開學日】星二代網上開學全面睇 林盛斌4子女豪宅上課張嘉兒愛女Zoom到睡著【多圖】

▲ 劉秀盈舞藝了得。(取自IG)

【愈住愈好】吳若希屋邨出身變闊太住元朗豪宅 Jinny陀B嫌2千呎單位太逼搬屋

劉秀盈呂麗君一同行山

一向只貼自練音樂及舞蹈相片的劉秀盈,在昨日(9月5日)罕有貼上載與媽媽呂麗君同行大帽山的合照,劉秀盈並借迪士尼動畫電影《魔雪奇緣2》(Frozen 2)內金句留言:「Who cares about danger when there’s my lovely Mum」。

劉秀盈除上載母女行山相外,更在IG story貼上她小時候與母親的合照,兩張相二人所做動作、拍攝的角度都頗類似,劉秀盈並寫「We unintentionally created an old photo」十分溫馨。

▲ 劉秀盈貼上與母親的新舊合照作對比。(取自IG)

劉秀盈有公德心

原來,動靜皆宜的劉秀盈正在接受毅行者訓練,相中更tag了超級馬拉松運動員黃浩輝,估計母女二人邀這位星級教練為參加毅行者作準備。

在今日(9月6日),劉秀盈再上載在戶外練跑的照片,她並幫忙執拾遊人遺留在地上的垃圾,十分有公德心。

呂麗君愛上跑步

至於現年43歲的呂麗君,近年愛上跑步此運動,並曾表示跑步可令其心境平和。

呂麗君除捐款及行動支持多項與跑步有關的慈善活動外,亦於自己基金會網站分享跑步心得,鼓勵大眾善用香港得天獨厚的地理環境在戶外跑步強健體魄。

▲ 劉秀盈或受母親感染,因此也愛上跑步。

毅行者為樂施會每年在港舉辦的大型遠足籌款活動,參加者以四人一組、在48小時內橫越100公里麥理浩徑。

不過今年毅行者因疫情關係由原定本年11月舉行,延至明年1月底。

呂麗君劉秀盈所超級豪宅