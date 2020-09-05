【體質大不同】陽虛體質人士宜用艾灸調養　中醫推介紹氣海穴+關元穴溫補陽氣 【附穴位按摩詳情】

▲ （圖片來源：iStock）

陽虛體質人士除了靠保健湯療調理身體，也可以透過艾灸氣海穴及關元穴溫補陽氣，改善體質。

陽虛質用中藥艾草製成的艾條來熏熱穴位的療法叫做艾灸，這是一種溫補的中醫調理方法。氣海穴、關元穴是在人體肚臍下方的兩個重要穴位，艾灸氣海、關元是溫補陽氣的好方法。

當然，艾灸最好還是由註冊中醫師來操作比較安全可靠。平日自己多按摩這兩個穴位也有一定的強壯作用。

體質養生貼士

陽虛體質人士可常按摩以下穴位：

▲ (圖片來源：《養生有法 ‧ 體質養生》)

氣海穴：肚臍下 1.5 寸

關元穴：肚臍下 3 寸

註：以上為同身寸：

1.5同身寸，食指和中指兩隻手指並攏，以食指中指節橫紋處為準。

3 同身寸，將食指、中指、無名指和尾指四隻手指並攏，四指橫紋處闊度為準。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

作者：香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍

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責任編緝：羅嘉欣