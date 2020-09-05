【自私家長】重慶發電廠洩洪水道成「水上樂園」　大媽帶小朋友嬉水玩瀡滑梯：非常爽

▲ 重慶一間發電廠洩洪水道成為水上樂園，吸引不少家長大同小朋友嬉水玩瀡滑梯。

夏天是玩水消暑的最佳時機，但並非任何有水的地方均可玩水。重慶一間發電廠的洩洪水道成為當地的「水上樂園」，近百名家長帶同小朋友換上泳衣、帶著游泳用品，無視洩洪水道旁邊的危險指示牌，撬開鎖頭進入嬉水。

綜合內地媒體報道，重慶市榮昌一間發電廠的洩洪水道長100米、高度落差50米，清澈的流水及高低不平的環境吸引過百人到現場滑水漂流，洩洪水道頓時變成網紅「水上樂園」。

民眾稱到洩洪水道玩水可釋放壓力

不少人以夏日裝扮，帶備各式各樣的游泳用品到水道嬉水，例如吹氣鯨魚、沙灘蓆及五顏六色的水泡等等，人來人往熱鬧得有如著名旅行景點，有民眾表示，「非常爽、非常刺激又涼快，好興奮。」也有人表示到洩洪水道能釋放壓力，

現在的人壓力比較大，周末就和朋友們一起來玩一下比較開心。

大批家長帶小朋友到水道嬉水

另外，有大批家長一家幾口帶同小朋友前去嬉水，在水道上大玩瀡滑梯。從影片中見，有家長帶著小朋友在水道行走，也有家長緊抱小孩直接從有陡峭的水道滑下去，畫面非常驚險。有家長接受訪問時表示，

這比那些水上樂園好玩，水上樂園花錢都達不到這種效果，那裡人造的與天然的有區別。

除此，亦有家長趁著小朋友放暑假，特意從成都到當地玩水，「馬上就要開學了，周末特意帶小孩來玩。」亦有人表示已到當地4、5次，聲稱水淺安全。

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無視危險指示撬門進入

有商販指水道的水流有時急速，經常有人摔倒，曾有摔倒摔掉了2隻牙齒。又有村民指，洩洪水道用作排水，部份位置的大門會上鎖，惟遊人卻不顧危險指示撬開門鎖照入，「一鎖了那些又來撬了，鎖了又撬了。」

網民：在玩命啊！

片段引來網民炮轟，批評洩洪水道玩水非常危險，「要玩不要命？」、「水庫不能游泳，不能玩是常識吧」及「甚麼釋放壓力，說得好聽還不是因為免費。」

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責任編輯：王明芳