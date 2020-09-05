【憶舊情】破碎家庭成長渴望離家　鄧萃雯剖白與萬梓良一段情：初入行易戲假情真

▲ 鄧萃雯為電台節目任嘉賓接受訪問，罕有地談及感情事。

久未亮相幕前的藝人鄧萃雯，日前接受由楊紹鴻及江美儀主持的香港電台節目《一起走過》，大談她投身娛樂圈的獨特緣由，及初入行時與萬梓良的一段情史。

從藝訓班到冧莊視后

鄧萃雯早於80年代已經訓練班出道，而當年提名她投考訓練班的人是與她識於微時的劉德華。

▲ 鄧萃雯接受香港電台的訪問。

1985年，鄧萃雯演出第一部劇集《薛仁貴征東》大受歡迎，平均收視60點。之後她在多部劇集中都擔演要角，曾有「翁美玲的接班人」、「最佳古裝美人」等封號。

雖然之後鄧萃雯曾到亞視發展，成績不俗，但她在1999年再度重返TVB，並在2004年憑經典神劇《金枝慾孽》演如妃一角再次爆紅，角色深入民心，亦憑此角冧莊奪得「最佳女配角」獎項。

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▲ 鄧萃雯談及入行經過及情史。（經濟日報圖片）

2009年，她憑劇集《巾幗梟雄》首奪視后，2010年再憑劇集《巾幗梟雄之義海豪情》勇奪視后，成位香港電視史上的首位冧莊視后，成績驕人。

成長缺乏愛 渴望離家出走而入行

鄧萃雯在節目中提起當初入行的緣由，她指自小成長缺乏愛，生於破碎家庭，自己是個一直好想離家出走的人，故十來歲起，便希望盡快投身社會，獨立自主生活。她笑言從小對娛樂圈及演員的認知就是演員經常忙於拍劇「冇得返屋企」，「因為自己唔想返 屋企，所以就想入行！」

▲ 鄧萃雯在《金枝慾孽》演如妃一角深入民心。（網上圖片）

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當江美儀問及為何不選擇選美入行？雯女就爆笑指自己從小具「男仔頭」性格，「希望自己個胸細啲平啲，方便打籃球。」不過，她選擇投考藝員訓練班晉身演藝圈而非參選港姐，是因為學生時代時曾與同學追逐嬉戲而撞傷，令腳上出現疤痕，她笑言自覺有疤痕「就唔夠靚」去選美。

鄧萃雯自小渴望離家出走，小時候住在機場附近的她，亦想過當空姐，因空姐經常離港工作。但她笑說投考時才發現，當年自己未滿19歲不合資格，所以最終選擇了投考藝訓班入行。

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藝訓班畢業後，雯女一出道便大受歡迎，她自覺十分幸運，但原來電視台化妝大師陳文輝曾坦言，她非常不適合拍古裝劇，雯女對此亦十分認同，認為或因自己頭太大又「男仔頭」，沒甚古裝味道，她更大爆自己的花名叫「大頭文」。

▲ 鄧萃雯指初入行時易戲假情真。（經濟日報圖片）

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戲假情真戀上萬梓良

鄧萃雯亦在節目內大方分享舊情史，細訴自己容易戲假情真的原因。當年一炮而紅的她指因拍攝《薛仁貴征東》與男主角萬梓良走在一起，是因為自小成長於缺乏愛的破碎家庭，後因工作遇上「亦父、亦師、亦友」三合一的萬梓良，自然好「仰慕佢」。

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她又認為拍劇時沒甚機會與圈外人交往，經常與對手朝夕相對，令自己好容易投入角色，戀上對手。不過，鄧萃雯曾透露指二人拍拖最終卻因性格不合而分手。